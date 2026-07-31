Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Yıldızların altında tiyatro zamanı

        Yıldızların altında tiyatro zamanı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın, her yaştan İstanbul seyircisini Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde ağırlayacağı Açık Hava Yaz Oyunları 25 Ağustos'ta 'Haramiler' oyunuyla başlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 13:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yıldızların altında tiyatro zamanı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın, Ağustos ayında sanatseverleri sezon boyunca büyük ilgiyle izlenen oyunları Haramiler ve Yoldan Çıkan Oyun’la buluşturacak. Her yaştan İstanbul seyircisini Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde ağırlayacak olan Açık Hava Yaz Oyunları’nda Musahipzade Celal’in yazdığı, Engin Alkan’ın uyarlayıp yönettiği Haramiler; 25 Ağustos 2026 tarihinde 21.00’de, Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields’in yazdığı, Mehmet Ergen’in çevirdiği, Lerzan Pamir’in yönettiği “Yoldan Çıkan Oyun”; 27, 28 Ağustos 2026 tarihlerinde 21.00’de sahnelenecek.

        HARAMİLER (16+ Yaş)

        REKLAM

        Haramiler müzikali akrabası Şeyhülislam Efendisi'nin kayırmasıyla devletin en üst mertebelerine erişebilmiş Kadı Yakup Efendi' nin Saray'a dek uzanan ikbal yolculuğu ekseninde gelişen olayları anlatıyor.

        Halkın başına musallat olan harami yöneticiler, çürümüş bürokrasi, malları gasp edilen yetim bir kız, gözü dönmüş papazlar, büyülerle muskalarla yolunu bulan cinci hocalar ve en önemlisi mağdur edilmiş halk bu oyunun en önemli figürleri olarak karşımıza çıkıyor.

        Musahipzade Celal’in Fermanlı Deli Hazretleri, Aynaroz Kadısı ve Atlı Ases oyunundan oluşturulan füzyon bir adaptasyonla kaleme alınan oyun mizahın, hicvin ve müziğin yumuşak kucağında kocaman bir yangını gözler önüne seriyor.

        Oyunda Aslı Nimet Altaylar, Damla Cangül Yiğit, Elçin Atamgüç, Emre Ertunç, Enes Mazak, Eyşan Dönmez, Göksel Arslan, Melih Tuma, Müslüm Tamer, Pelin Budak, Reyhan Karasu, Yusuf Akçay, Zafer Kırşan rol alıyor.

        REKLAM

        YOLDAN ÇIKAN OYUN (13+ Yaş)

        Bol ödüllü komedi oyunu Yoldan Çıkan Oyun, tiyatro sahnesinde yaşanabilecek en büyük aksilikleri, bol kahkaha ve sürprizlerle seyirciye sunuyor! Amatör bir tiyatro topluluğu, büyük bir hevesle klasik bir cinayet oyununu sahnelemeye hazırlanır. Ancak daha perde açıldığı anda yanlış giden olaylar zinciri durdurulamaz hale gelir. Dekor çöker, aksesuarlar kaybolur, oyuncular repliklerini unutunca doğaçlamaya başlar… Ama ne olursa olsun, oyun devam etmelidir!

        Londra’dan Broadway’e uzanan bu muhteşem yapım, fiziksel komediyle absürd mizahı ustalıkla harmanlıyor. Tiyatro sanatıyla ilgili tüm klişeleri ters yüz eden Yoldan Çıkan Oyun, seyirciyi kahkahaya boğmaya hazırlanıyor. Yoldan Çıkan Oyun'da, her şeyin ters gitmesinden dolayı çok memnun olacaksınız.

        Oyunda Berfu Aydoğan, Hasip Tuz, Hüseyin Tuncel, Onur Demircan, Selen Nur Sarıyar, Serdar Orçin, Tarık Köksal, Volkan Öztürk rol alıyor.

        Oyunların biletleri, 4 Ağustos 2026 Salı günü 11.00’den Şehir Tiyatroları'nın internet sitesi ve biletinial'dan satışa çıkacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çine'de alevlerin ulaştığı mahallede hayvanlar halı sahada korumaya alındı

        Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını 20'nci saatine girerken, alevlerin ulaştığı Mutaflar Mahallesi'nde tedbir amacıyla tahliye edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar mahalledeki halı sahada muhafaza altına alındı. (İHA)

        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        O ülke adını değiştirdi!
        O ülke adını değiştirdi!
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        Arkadaşı o anları anlattı
        Arkadaşı o anları anlattı
        İstanbul'da yaşandı! Kavgayı ayırmaya çalışan esnaf can verdi!
        İstanbul'da yaşandı! Kavgayı ayırmaya çalışan esnaf can verdi!
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Yurt dışı gezilerinde ayda milyar dolar harcıyoruz
        Yurt dışı gezilerinde ayda milyar dolar harcıyoruz
        5 çocuk gıdasından 4'ü aşırı işlenmiş!
        5 çocuk gıdasından 4'ü aşırı işlenmiş!
        İspanyol futbolcu ailesiyle Antalya'da
        İspanyol futbolcu ailesiyle Antalya'da
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        "Mühendis Italiano!"
        "Mühendis Italiano!"
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı