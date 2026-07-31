Yıldızların altında tiyatro zamanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın, Ağustos ayında sanatseverleri sezon boyunca büyük ilgiyle izlenen oyunları Haramiler ve Yoldan Çıkan Oyun’la buluşturacak. Her yaştan İstanbul seyircisini Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde ağırlayacak olan Açık Hava Yaz Oyunları’nda Musahipzade Celal’in yazdığı, Engin Alkan’ın uyarlayıp yönettiği Haramiler; 25 Ağustos 2026 tarihinde 21.00’de, Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields’in yazdığı, Mehmet Ergen’in çevirdiği, Lerzan Pamir’in yönettiği “Yoldan Çıkan Oyun”; 27, 28 Ağustos 2026 tarihlerinde 21.00’de sahnelenecek.

HARAMİLER (16+ Yaş)

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Haramiler müzikali akrabası Şeyhülislam Efendisi'nin kayırmasıyla devletin en üst mertebelerine erişebilmiş Kadı Yakup Efendi' nin Saray'a dek uzanan ikbal yolculuğu ekseninde gelişen olayları anlatıyor.

Halkın başına musallat olan harami yöneticiler, çürümüş bürokrasi, malları gasp edilen yetim bir kız, gözü dönmüş papazlar, büyülerle muskalarla yolunu bulan cinci hocalar ve en önemlisi mağdur edilmiş halk bu oyunun en önemli figürleri olarak karşımıza çıkıyor.

Musahipzade Celal’in Fermanlı Deli Hazretleri, Aynaroz Kadısı ve Atlı Ases oyunundan oluşturulan füzyon bir adaptasyonla kaleme alınan oyun mizahın, hicvin ve müziğin yumuşak kucağında kocaman bir yangını gözler önüne seriyor.

Oyunda Aslı Nimet Altaylar, Damla Cangül Yiğit, Elçin Atamgüç, Emre Ertunç, Enes Mazak, Eyşan Dönmez, Göksel Arslan, Melih Tuma, Müslüm Tamer, Pelin Budak, Reyhan Karasu, Yusuf Akçay, Zafer Kırşan rol alıyor.

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YOLDAN ÇIKAN OYUN (13+ Yaş)

Bol ödüllü komedi oyunu Yoldan Çıkan Oyun, tiyatro sahnesinde yaşanabilecek en büyük aksilikleri, bol kahkaha ve sürprizlerle seyirciye sunuyor! Amatör bir tiyatro topluluğu, büyük bir hevesle klasik bir cinayet oyununu sahnelemeye hazırlanır. Ancak daha perde açıldığı anda yanlış giden olaylar zinciri durdurulamaz hale gelir. Dekor çöker, aksesuarlar kaybolur, oyuncular repliklerini unutunca doğaçlamaya başlar… Ama ne olursa olsun, oyun devam etmelidir!

Londra’dan Broadway’e uzanan bu muhteşem yapım, fiziksel komediyle absürd mizahı ustalıkla harmanlıyor. Tiyatro sanatıyla ilgili tüm klişeleri ters yüz eden Yoldan Çıkan Oyun, seyirciyi kahkahaya boğmaya hazırlanıyor. Yoldan Çıkan Oyun'da, her şeyin ters gitmesinden dolayı çok memnun olacaksınız.

Oyunda Berfu Aydoğan, Hasip Tuz, Hüseyin Tuncel, Onur Demircan, Selen Nur Sarıyar, Serdar Orçin, Tarık Köksal, Volkan Öztürk rol alıyor.

Oyunların biletleri, 4 Ağustos 2026 Salı günü 11.00’den Şehir Tiyatroları'nın internet sitesi ve biletinial'dan satışa çıkacak.