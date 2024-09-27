Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivale dâhil edilen şehirleri açıkladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali, yarın başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'de düzenlenen basın toplasında İstanbul Kültür Yolu Festivali hakkında bilgi verdi. Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dâhil edilen yeni şehirleri de açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şunları söyledi;

İstanbul, 2024 yılının 13'üncü durağı ancak bu eşsiz kültür - sanat yolculuğunun başladığı yer olmasıyla da ayrı bir öneme sahip. Ve tabii Türk - İslam medeniyetinin payitahtı ve dünya tarihinin muhtemeldir ki en gözde kenti olarak muazzam bir geçmişi, dünyanın en özel medeniyet miraslarını barındırıyor. Bütün bu zenginliği bir kez daha kültür ve sanatın bin bir rengiyle bezeyip gözler önüne sereceğiz.

28 Eylül - 6 Ekim arasında gerçekleşecek 9 günlük festival için bu yıl 110’dan fazla etkinlik alanı belirledik. Galataport’tan Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan normal güzergâhımızın dışına da çıkacağız. Zira; İstanbul bunu talep ediyor, bu talebe karşılık vereceğiz. Belirlediğimiz bu noktalarda gerçekleştireceğimiz etkinlik sayısı ise bu yıl 500’ü geçecek.

Bugün, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarımızın eşsiz performanslarıyla sahneleyecekleri 'Carmina Burana' temsiliyle festivalimizin galasını yapmış olacağız. Yarın itibarıyla da sahnelerimiz ve salonlarımız adeta yıldız yağmuruna tutulacaklar.

Galataport Saat Kulesi Meydanı ve Ümraniye Millet Bahçesi’ne sahne kurduk.

Galataport sahnesinde Gazapizm, Madrigal, Homeland, Serkan Çağrı, Tuluğ Tırpan, Simge, Aşkın Nur Yengi, Fatma Turgut, Can Bonomo, Norm Ender ve Lvbel C5; Ümraniye Millet Bahçesi’nde ise Oğuzhan Koç, Ekin Uzunlar, Gökhan Türkmen, Derya Uluğ, Simge, Haluk Levent, Ferhat Göçer, Ebru Yaşar ve Alişan müzikseverlerle buluşacaklar.

REKLAM 240 yıllık tarihiyle adeta bir sanat simgesi olan Mariinsky Orkestrası, her konseri ayrı bir şölene dönüşen Deutsches Symphonıe Orchester Berlin ve İran’dan dünyaya ulaşan etkileyici sesi ile Alireza Ghorbani konserleri Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek. 'Sebastiao Salgado Genesis', 'Leonardo Da Vinci - Rönesans Dehası', "Frida Kahlo’nun Günlükleri", "Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu", 'Resimden Seramiğe Bir Serüven: Pablo Picasso', 'Refik Anadol Yeryüzü Rüyaları: Anadolu' ve 'Bay Sinema Türker İnanoğlu' sergileri başta olmak üzere fotoğraftan dijital sanata, resim ve heykelden geleneksel sanatlara eşsiz formların ve dev isimlerin geçit törenine şahit olacağız.

6. Dostluk Kısa Film Festivali, Sinema ve Yapay Zekâ söyleşisi, SinemAnadolu Film Günleri Söyleşileri ve Film Gösterimleri gibi etkinliklerimizde beyaz perde tutkunlarını ağırlayacağız. Uluslararası İstanbul Şiir Gecesi, Sultan Bestekârlar Dinletisi, 15. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, Hayal Gücünün Buluşması: Mark Janssen ve Özge Lokmanhekim ile Söyleşi, Minyatüre Alternatif Yaklaşım Paneli ve Söyleşisi gibi etkinliklerimiz ise bilgi ve deneyimin aktarıldığı çok önemli buluşmalardan sadece birkaçı.

REKLAM Ve elbette Çocuk Köyümüzde kültür ve sanatın geleceği olan çocuklarımızı ağırlayacağız. Farklı etkinlik ve atölyeler aracılığıyla bu önemli değerlerle tanışmalarını; dinleyerek, seyrederek ve deneyerek tecrübe edinmelerini sağlayacağız. İfade ettiğim gibi 500’ü aşkın etkinlik olacak. İlgi ve beğeni alanlarına yönelik olarak kendilerine festival programı oluşturmak isteyen vatandaşlarımız, bütün etkinlik ayrıntılarına kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirler. Bu yılın ilk 8 ayında İstanbul 12 milyon 270 bine yakın ziyaretçiyi ağırlamıştır. Bu tüm yılların ilk sekiz aylarına bakıldığında en yüksek rakam olarak dikkat çekiyor. Bu rakamla aynı zamanda 2023’e kıyasla % 7’ye yakın bir artış yakalamış durumdayız. Sadece Ağustos ayında İstanbul’da ağırladığımız yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 802 bini aşmıştır. Bu yükselişte İstanbul Havalimanı ve Galataport oldukça önemli bir yere sahip. İstanbul Havalimanı; kapasitesi, teknolojik ve modern altyapısı ile kelimenin tam anlamıyla dünyadan İstanbul’a ve İstanbul’dan dünyaya açılan bir kapı konumundadır.

Bu tartışmasız gerçeğin yanında sevindirici olan bir diğer gelişme ise Ağustos ayında deniz yoluyla İstanbul’a gelen misafirlerimizin sayısında neredeyse % 44’lük bir artış yaşanmış olmasıdır. Son 22 yılda konaklama tesis sayısı 21, yatak kapasitesi sayısı 11 kattan fazla artış göstermiş bir şehir var karşımızda. Bunlar doğru projelerin yine doğru şekilde uygulanmasının bir sonucudur. Türkiye Kültür Yolu Festivali de bu anlamda hayata geçirilmiş güncel projelerden biridir. Etkisini görüyoruz ve daha fazlasını da göreceğiz. Sadece İstanbul’da değil elbette. Festival duraklarımız olan bütün şehirlerimiz kendi özgün değer ve zenginlikleri ölçüsünde bu festivalin getirilerini görüyorlar, yaşıyorlar. Aldığımız istekler ve farklı şehirlerimizden gelen sitemlerin arkasında bu başarı hikâyesinin bir parçası olma ve böylesi muazzam bir organizasyonun sunabileceklerinden faydalanma isteği yatmaktadır. Dört yıl önce İstanbul’da başlayıp bu yıl 7 bölgemizdeki 16 şehrimizde festivalimizin düzenleniyor olmasında, insanlarımızın ve gerek yerel yönetimlerin gerekse kültür-sanat paydaşlarımızın bu noktadaki ısrar ve taleplerinin çok ciddi etkisi vardır. Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda bu istek ve taleplere cevap vermeyi, festival duraklarımızın sayısını artırmayı sürdüreceğiz. Bu doğrultuda 2025 yılı için yapmış olduğumuz hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki yıl festival rotamıza ekleyeceğimiz dört yeni şehrimizin adlarını da buradan açıklamak istiyorum. 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehirde gerçekleştirilecek. Bu yıl ki rotamızı oluşturan 16 şehrimize ek olarak Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri de festival takvimimizde yerini alacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Şüphesiz bu şehirlerimiz, muazzam tarih ve kültürleriyle festivalimize yeni değerler, zenginlikler katacaktır. Amacımız şehir sayımızı artırarak, özellikle uluslararası alanda ülkemizin eşsiz kültür ve sanat varlığını, tarihini ve medeniyet mirasını bütünüyle ortaya koyacağımız muazzam bir sahne oluşturmak. Geldiğimiz nokta bu hedefe ulaşma potansiyelimizin ne denli büyük, önümüzün ne denli açık olduğunun kanıtıdır. Kazanımlarımızı koruyacak, yeni başarı hikâyeleriyle yarınlarımızı da ihya edeceğiz.