62.397.500 TL destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020'de sinemaya verdiği desteklerin başında uzun metrajlı filmler yer aldı. Bu alanda verilen destek bir önceki yıla oranla 5.775.000 TL arttı. Etkinliklere verilen destek ise pandemi nedeniyle sayılarının azalmasından dolayı bir önceki yıla oranla 9.305.500 TL azaldı.
Uzun metrajlı film desteği;
2015...
Film Sayısı: 47
Destek Miktarı: 21.550.000 TL
2016...
Film Sayısı: 37
Destek Miktarı: 22.445.000 TL
2017...
Film Sayısı: 29
Destek Miktarı: 24.650.000 TL
2018...
Film Sayısı: 40
Destek Miktarı: 31.100.000 TL
2019...
Film Sayısı: 37
Destek Miktarı: 31.650.000 TL
2020...
Film Sayısı: 47
Destek Miktarı: 37.425.000 TL
2020'de belgesel, kısa film, animasyon film yapım, proje geliştirme, senaryo ve diyalog yazım ve yerli film gösterimi alanlarında 187 projeye destek verildi.
2015...
Proje Sayısı: 189
Destek Miktarı: 4.247.000 TL
2016...
Proje Sayısı: 154
Destek Miktarı: 4.814.000 TL
2017...
Proje Sayısı: 165
Destek Miktarı: 6.495.000 T
2018...
Proje Sayısı: 147
Destek Miktarı: 5.990.000 TL
2019...
Proje Sayısı: 135
Destek Miktarı: 5.086.000 TL
2020...
Proje Sayısı: 187
Destek Miktarı: 9.003.000 TL
2020'de pandemi nedeniyle etkinlik sayısının azalmasıyla bu alanda bakanlığın verdiği destek miktarı azaldı.
2015...
Etkinlik Sayısı: 118
Destek Miktarı: 17.014.000 TL
2016...
Etkinlik Sayısı: 105
Destek Miktarı: 17.346.500 TL
2017...
Etkinlik Sayısı: 103
Destek Miktarı: 22.633.700 TL
2018...
Etkinlik Sayısı: 118
Destek Miktarı: 22.177.491 TL
2019...
Etkinlik Sayısı: 98
Destek Miktarı: 25.275.000 TL
2020...
Etkinlik Sayısı: 71
Destek Miktarı: 15.969.500 TL
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