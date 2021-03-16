62.397.500 TL destek 0:00 / 0:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020'de sinemaya verdiği desteklerin başında uzun metrajlı filmler yer aldı. Bu alanda verilen destek bir önceki yıla oranla 5.775.000 TL arttı. Etkinliklere verilen destek ise pandemi nedeniyle sayılarının azalmasından dolayı bir önceki yıla oranla 9.305.500 TL azaldı.

Uzun metrajlı film desteği;

2015...

Film Sayısı: 47

Destek Miktarı: 21.550.000 TL

2016...

Film Sayısı: 37

Destek Miktarı: 22.445.000 TL

2017...

Film Sayısı: 29

Destek Miktarı: 24.650.000 TL

2018...

Film Sayısı: 40

Destek Miktarı: 31.100.000 TL

2019...

Film Sayısı: 37

Destek Miktarı: 31.650.000 TL

2020...

Film Sayısı: 47

Destek Miktarı: 37.425.000 TL

2020'de belgesel, kısa film, animasyon film yapım, proje geliştirme, senaryo ve diyalog yazım ve yerli film gösterimi alanlarında 187 projeye destek verildi.

2015...

Proje Sayısı: 189

Destek Miktarı: 4.247.000 TL

2016...

Proje Sayısı: 154

Destek Miktarı: 4.814.000 TL

2017...

Proje Sayısı: 165

Destek Miktarı: 6.495.000 T

2018...

Proje Sayısı: 147

Destek Miktarı: 5.990.000 TL

2019...

Proje Sayısı: 135

Destek Miktarı: 5.086.000 TL

2020...

Proje Sayısı: 187

Destek Miktarı: 9.003.000 TL

2020'de pandemi nedeniyle etkinlik sayısının azalmasıyla bu alanda bakanlığın verdiği destek miktarı azaldı.

2015...

Etkinlik Sayısı: 118

Destek Miktarı: 17.014.000 TL

2016...

Etkinlik Sayısı: 105

Destek Miktarı: 17.346.500 TL

2017...

Etkinlik Sayısı: 103

Destek Miktarı: 22.633.700 TL

2018...

Etkinlik Sayısı: 118

Destek Miktarı: 22.177.491 TL

2019...

Etkinlik Sayısı: 98

Destek Miktarı: 25.275.000 TL

2020...

Etkinlik Sayısı: 71

Destek Miktarı: 15.969.500 TL