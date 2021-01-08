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Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzik sektörüne vereceği maddi destek miktarını açıkladı. 3 ay boyunca verilecek toplak destek miktarı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müzik sektörüne ne kadar maddi destek vereceği belli oldu. 30 bin 744 müzisyen ve sektör emekçisine 3 ay boyunca biner lira destek sağlanacak. Toplam destek turarı 92.232.000 TL.

Bakanlığın açıklaması şöyle;

Bilindiği üzere salgın döneminde mağdur olan ve gelir kaybına uğrayan müzik sektörü çalışanlarına destek olmak amacıyla bakanlığımız bir destek programı başlatmıştı. Bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü, müzik sektöründe faaliyet gösteren 6 büyük sivil toplum kuruluşu ve 3 müzik meslek birliğinin iş birliğiyle yürüttüğümüz bu destek programının son aşamasına gelmiş bulunuyoruz.

16 Aralık 2020 tarihinde başlayan ve 25 Aralık 2020 tarihinde sona eren başvuru süresince toplam 29 bin 679 başvuru yapılmıştır. İlgili sivil toplum kuruluşlarının ve meslek birliklerinin yoğun çalışması neticesinde, bütün başvurular titizlikle incelenmiş ve toplam 24 bin 522 başvuru sahibine destek verilmesi kararlaştırılmıştır.

Başvurusu onaylanan bu 24 bin 522 kişi 3 ay boyunca her ay net 1000 lira tutarında destek alacaktır. Söz konusu programda başvuruların hızlı bir biçimde alınması, tasnif edilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini üstlenen Yunus Emre Enstitüsü'ne ve projede bizimle iş birliği yapan tüm sivil toplum kuruluşlarına ve meslek birliklerine teşekkür ediyoruz.

Çok kısa bir zamanda sonuçlandırdığımız bu destek programının yanı sıra yine bakanlığımız kaynaklarından karşılanmak üzere; Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM),Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG)kendi üyelerine çağrıda bulunarak ayrı ayrı destek programları geliştirmiştir.

MESAM'ın programına 2 bin 559, MSG'nin programına 3 bin 28 ve MÜYORBİR'in programına da 635 olmak üzere toplam 6 bin 222 üye katılım göstermiştir. Toplam 30 bin 744 müzisyen ve sektör emekçisine ulaşacak destek ödemelerinin ilk dilimi, Ocak ayı içerisinde tamamlanacaktır. Destek programlarına gösterilen yoğun ilgiden duyduğumuz memnuniyeti belirterek müzik sektörüne hayırlı olmasını dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın biner liralık maddi destek vereceğini açıklaması aralık ayında müzik sektöründe bazı kişiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Erhan Güleryüz, yaptığı açıklamada biner liralık maddi destek hakkında şunları söylemişti;

"Sayın Kültür Bakanım. Bütün müzisyenlere, MSG, MESAM, MÜYORBİR ve diğer kurumlar üzerinden mesaj göndermişsiniz. Demişsiniz ki 'Bir proje kapsamında bize video gönderin, biz de size para verelim.' Dilenin demişsiniz yani. Canım bakanım, siz bana bir video gönderin ben size 1000 lira göndereyim. "40 yıldır müziğe hizmet ediyorum. Sanatı ayakta tutmaya çalışan insanları dilenci yerine koyamazsınız. Bu arada MSG, MESAM, MÜYORBİR siz nasıl temsilcisiniz?"