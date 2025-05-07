Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Gezen Sinema TIR'ı 7 yılda 358 ilçeye ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat için Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği işbirliğiyle başlatılan proje, 2018'den itibaren 1 milyona yakın seyirciye sinema keyfini yaşattı.

21 il ve 60 ilçeyle yolculuğuna başlayan TIR bugüne dek 61 il ve sinema salonlarına erişimi olmayan 358 ilçede, 895 bin çocuğu aileleriyle birlikte sinemayla buluşturdu.

İklimlendirme sistemine ve 90 koltuk kapasitesine sahip Gezen Sinema TIR'ı, yalnızca 2023'te 347 binden fazla izleyiciye ulaşarak en yüksek katılıma sahne oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sinema Genel Müdürü Birol Güven, beyaz perdeyi daha ulaşılabilir hale getirme isteklerini vurgulayarak, hayal kurmayı teşvik edip toplumla sinema arasındaki bağı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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Sinemanın renklerini Anadolu'nun en uzak köylerinden şehir merkezlerine taşıdıklarını ifade eden Güven, Ankara ve Erzincan'daki gösterimlerin ardından Tunceli'de de halkla buluştuklarını kaydetti.

Anadolu’nun dört bir yanına beyaz perdeyi taşıyan Gezen Sinema TIR'ı, mart ayı boyunca Ankara'nın Beypazarı, Nallıhan, Kızılcahamam, Çubuk ve Kalecik ilçelerinde film gösterimleri düzenledi.