Kültür ve Turizm Bakanlığından masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara açıklama

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamada, "Onlar Ermiş Muradına" adlı masal kitabı üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığına yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Türkiye'de yayımlanmış eserlerde suç teşkil eden hususların belirlenmesi ve buna karşı herhangi bir cezai yaptırım uygulanmasının, kanunen Kültür ve Turizm Bakanlığının sorumluluğunda olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız tarafından verilen Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) mecburi bir uygulama değildir ve bu uygulamanın amacı, eser numaralarının uluslararası bir yöntemle standardize edilmesi ve materyalin kimliğinin tanımlanmasıdır. Bandrol işlemlerinin amacı ise eser ve hak sahiplerinin haklarının takip edilmesini sağlamak ve fikri hak ihlalleriyle mücadele etmektir. Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimleri tarafından doğrudan ya da bu birimlerin koordinasyonunda gerçekleştirilen ISBN tahsisi ve bandrol tahsisi, eserin yayımı öncesinde gerçekleştirilen ve eserin içeriğiyle hiçbir ilgisi olmayan işlemlerdir. Bu çerçevede de kesinlikle içeriğin onaylandığı anlamına gelmezler."