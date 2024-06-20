Kültürel anlayış farkları: Bu 10 ülkenin sofra adabı sizi şaşırtacak!
Her ülkenin kendine özgü yemek kültürü, sadece lezzetleri değil, aynı zamanda yemek masasında uygulanan adabı da içerir. Yani yemek yeme şekli, paylaşım biçimi ve sofradaki davranışlar, o ülkenin kültürel değerleriyle bağlantılıdır. Peki, hangi ülkelerde nasıl kurallar var? İşte, sizin için 10 farklı ülkenin sofra adabı!
Her kültürün kendine özgü görgü kuralları vardır ve bu kurallar, günlük hayatta nasıl davranılması gerektiğini belirler. Örneğin, bir ülkede yemeği bitirdiğinizde tabağınızı ortaya koymak saygı göstergesi iken, başka bir ülkede bu hareket hoş karşılanmayabilir. Seyahat ettiğinizde bu görgü kurallarını bilmek oldukça önemlidir. Bu yüzden haberimizde farklı ülkelere ait aklınızda tutmanız gereken 10 görgü kuralını derledik. İşte, detaylar...
1. ORTADOĞU'DA KAHVE İÇTİKTEN SONRA FİNCANI SALLAMAK
Bedevi kültürüne sahip olan hemen hemen herkes, kahveniz bitse bile fincanınızı sallamazsanız yani fincanı iki veya üç kez eğmezseniz size sürekli olarak kahve ikram etmeye devam edebilir bu yüzden kahveniz bittikten sonra fincanınızı çalkalamalısınız.
2. BREZİLYA'DA JETON KULLANIRKEN RENGİNE DİKKAT ETMEK
Brezilya’da et lokantalarında garsonlar, et dilimleriyle dolaşırlar ve yemek siparişi vermek için misafirler jetonları kullanır. Sipariş vermek istediğinizde yakınınızda bir garson varsa masanızda bulunan jetonun yeşil tarafının yukarıda olduğundan emin olmalısınız. Burada önemli olan nokta, daha fazla et istemiyorsanız jetonun kırmızı tarafının çevrili olmasıdır. Yeşil taraf yukarıda kalırsa istemediğiniz kadar et yemek zorunda kalabilirsiniz.
3. KORE'DE YAŞLI BİRİSİ İÇECEK TEKLİF ETTİĞİNDE KABUL ETMEK
Kore’de yaşlı bir kişi size içecek teklif ettiğinde bardağı iki elinizi birden havaya kaldırarak almalısınız. Bunu yapmak Kore kültürünün önemli bir ilkesi olan yaşlılara saygıyı gösterir. Bununla birlikte sofradaki en yaşlı erkek yemeğine başlayana kadar beklemelisiniz ve o kişi yemeğini bitirene kadar masadan ayrılmamalısınız.
4. İTALYA'DA PARMESAN İSTEMEK
İtalya’da pizzaya parmesan koymak günah olarak görülüyor. Ayrıca, İtalya’daki pek çok makarnaya parmesan koyulmaz. Örneğin, Roma’da koyun sütünden yapılan geleneksel peynir pecorino'dur ve birçok klasik makarna tarifinde parmesan yerine bu peynir kullanılıyor, bu sebeple size parmesan teklif edilmediyse tercih etmemelisiniz.
5. ÇİN’DE BALIKLARI TERS ÇEVİRMEK
Balığın bir tarafını yemeyi bitirdikten sonra ters döndürmeye alışık olsanız da bunu Çin’de yapmamalısınız. Bunun nedeni, Çince’de bir tabir olan 'dao yue' ifadesinin ''kötü şans'' anlamına gelmesidir. Ayrıca, balığı ters çevirmek balıkçı teknesinin alabora olacağını söylemek gibi bir anlama gelebiliyor.
6. FRANSA'DA EKMEĞİ APERİTİF OLARAK TÜKETMEK
Fransa'da yemeğinizle birlikte ekmeği tüketmelisiniz veya yemeğiniz bittiğinde peynir tabağının yanında yiyebilirsiniz.
7. MEKSİKA'DA TACO'YU ÇATAL VE BIÇAK İLE YEMEK
Meksikalılar çatal ve bıçakla taco yemenin züppece göründüğünü düşünüyor. Onlara göre bu davranış, gümüş çatal bıçak takımıyla hamburger yemeye benziyor. Bu yüzden tacoyu ellerinizle yemelisiniz.
8. TAYLAND’TA YEMEĞİ ÇATALLA TÜKETMEK
Pirinçli bir yemek yerken çatalınızı yalnızca yemeği kaşığınıza doğru itmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca, Tayland’ta bazı geleneksel yemekler el ile yenir, bu yemeklerde de çatal kullanmamalısınız. Bunların dışındaki yemeklerde çatal kullanabilirsiniz.
9. JAPONYA'DA ÇUBUKLARI PİRİNCE DİK SABİTLEMEK
Yazar Mineko Takane Moreno’ya göre ısırıklar arasında yemek çubukları, masanın kenarına paralel olarak tam önünüzde olmalıdır ve dik şekilde yerleştirilmemelidir. Japonya’da cenaze törenlerinde ölen kişinin yemek çubukları, pirincin içerisine dik olacak şekilde tabutun önüne koyulduğu için bu davranış hoş karşılanmayabilir.
10. HİNDİSTAN VE AFRİKA'NIN BAZI BÖLGELERİNDE SOL ELLE YEMEK
Güney Hindistan'da yemek yerken sol elinizle tabağa bile dokunmamalısınız. Bunun sebebi büyük ölçüde sol elin bedensel işlevlerde kullanılması ve kirli olarak kabul edilmesidir. Ayrıca, önemli belgeleri bile sol elinizle uzatmamanız gerektiği düşünülüyor.
Kaynak: Budget Travel