Kültürel mirasta rekor başarı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2025 yılında kültür varlıklarının iadesine yönelik yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, “Her bir iadenin yalnızca bir eserin dönüşü değil; tarihimize, hafızamıza ve kültürel egemenliğimize sahip çıkmanın açık bir göstergesi olduğunu” vurguladı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kültürel mirasa sahip çıkma kararlılığının 2025 yılında da somut sonuçlarla ortaya konduğu belirtilerek, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan kültür varlıklarının bilimsel, hukuki ve diplomatik çalışmalarla tek tek tespit edilerek ülkemize kazandırılmaya devam edildiği ifade edildi.

2025’TE 180 ESER DAHA ANAVATANINA DÖNDÜ

2025 yılı içinde toplam 180 kültür varlığının bilimsel incelemeler, yargı süreçleri ve uluslararası işbirlikleri sonucunda Türkiye’ye iade edildiği bildirildi. Açıklanan verilere göre, 2018–2025 döneminde ülkemize kazandırılan eser sayısı 9.133’e, 2002–2025 yılları arasında geri alınan toplam kültür varlığı sayısı ise 13.448’e ulaştı.