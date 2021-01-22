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Kültürel ve doğal miraslarımız IV (Aizanoi Antik Kenti)

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Kütahya'da bulunan Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı, dünyanın en iyi korunmuş Zeus tapınaklarından, Aizanoi Macellum'u ise dünyanın ilk borsalarından biri

Kültürel ve doğal miraslarımız IV (Aizanoi Antik Kenti)
En iyi korunanlardan
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Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi sınırları içerisinde yer alan Aizanoi Antik Kenti, Zeus Tapınağı, stadyum - tiyatro kompleksi ve Macellumu ile Roma Döneminin en önemli kentlerinden biriydi.
Bir tepe üzerine kurulmuş olan ve şehrin önemli dinsel yapısı olarak görülen Zeus Tapınağı ise dünyanın en iyi korunmuş Zeus tapınaklarından biri olma özelliğine sahip.
Etrafındaki sütunla çevrili mekânın üstünün mermer kirişlerle kaplı olması nedeniyle Zeus Tapınağı pseudodipteros plandaki tek örnek. 

Şehrin kuzeyinde 13 bin 500 kişi kapasiteli stadyum ve 20 bin kişi kapasiteli Tiyatronun bir kompleks şeklinde yapılması antik dönemde Aizanoi'den başka hiçbir yerde görülmemektedir. M.S 2'nci yüzyılın 2'nci yarısına tarihlenen Aizanoi Macellum'u, dünyanın ilk borsalarından biri. Macellum'un duvarlarında İmparator Diocletian'ın M.S 301 yılında enflasyonla mücadele için tespit ettiği imparatorluk pazarlarında satılan malların fiyatlarının yer aldığı ve günümüze kadar oldukça iyi durumda korunmuş olan yazıtlar bulunmaktadır.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde Türkiye'nin 77'si kültürel, 3'ü doğal ve 3'ü karma (Kültürel / Doğal) olmak üzere toplam 83 varlığı bulunuyor.
UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında Taraf Devletler, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi uygun olan varlıklara ilişkin envanterlerini (geçici liste) UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletmekle yükümlüdürler.
UNESCO Dünya Miras Merkezi'nce yayınlanan bu listede yer alan varlıklara ilişkin hazırlanan adaylık dosyaları Dünya Miras Komitesi'ne sunulmaktadır. Geçici Listeler hazırlanırken varlıkların Dünya Miras Komitesi'nce belirlenen kriterleri karşılama durumları ile mimari, tarihi, estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik ve felsefi özellikleri de dikkate alınmaktadır.
İlk kez 1994'te UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletilen Geçici Listemiz 2000, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'da güncellendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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