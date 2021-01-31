Yunan Kuvvetleri ateşe verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatÖne Çıkanlar
ABONE OL

Kültürel ve doğal miraslarımız XIII (Birgi Tarihi Kenti)

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aday olan Birgi, 1992'de Yunan Kuvvetleri tarafından ateşe verilmiş olsa da kalan yapılarıyla kendine has geleneksel mimari dokusunu günümüze kadar koruyabilmiş ender yerleşim yerlerinden biri

Kültürel ve doğal miraslarımız XIII (Birgi Tarihi Kenti)
Yunan Kuvvetleri ateşe verdi
0:00 / 0:00

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde yer alan, 5 bin yıllık tarihe sahip Birgi, sırasıyla Frig Uygarlığı, Lydia Uygarlığı Pers Krallığı, Bergama Krallığı, Roma ve Bizans İmparatorluğu hakimiyeti altında bulundu.

Bölgeye yönelik ilk Türk akınları 11'inci yüzyılda Selçuklular tarafından gerçekleştirilirken 13'üncü yüzyıl sonlarında Birgi'ye Menteşe Bey'in damadı Sasa Bey tarafından akınlar düzenlendi. 
Sasa Bey şehri, Bizanslılar tarafından bölgeye sevk edilen Katalanlar'ın çekilmesinden hemen sonra, 1304'te aldı. Onun fütuhatına katılan Aydınoğlu Mehmed Bey ise burayı 1307'de ele geçirerek kurduğu beyliğin merkezi yaparak 1312'de bir cami, türbe ve medrese inşa ettirdi.

1391'de İsâ Bey tarafından Osmanlılara terk edilen Birgi, Ankara Savaşı'ndan sonra yeniden Aydınoğulları'nın eline geçti. Bir ara İzmir Beyi Cüneyd Bey tarafından işgal edildiyse de II. Murad tarafından kesin olarak Osmanlı hâkimiyeti altına alındı. Osmanlı hâkimiyetinde, Aydın sancağına bağlı bir kazanın merkezini teşkil eden Birgi, bilhassa 15'inci yüzyıldan itibaren 19'uncu yüzyıla kadar uzanan yavaş ve sürekli bir gelişme seyri gösterdi.

1920'de Birgi'yi işgal eden Yunan kuvvetleri 1922'de çekilirken şehri ateşe verdi. Bunun sonucu birçok ev yandığı gibi derenin doğu yamacındaki mahalleler tamamen ortadan kalksa da kalan yapılarıyla kendine has geleneksel mimari dokusunu günümüze kadar koruyabilmiş ender yerleşim yerlerinden biri.

Konakları, camileri, türbeleri, medreseleri, hamamları, çeşmeleri ve daha birçok eseriyle, beylikler döneminden başlayıp günümüze ulaşmış çok sayıda tescilli yapıya sahip olan Birgi'de geleneksel mimari dokuyu en iyi biçimde yansıtan iki mimari yapı; ahşap süsleme ağırlıklı mihrabı ve minberiyle döneminin en başarılı örneklerden biri olan Ulu Camii ile ahşap işçiliği ile dikkat çeken Çakırağa Konağı.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde Türkiye'nin 77'si kültürel, 3'ü doğal ve 3'ü karma (Kültürel / Doğal) olmak üzere toplam 83 varlığı bulunuyor.
UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında Taraf Devletler, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi uygun olan varlıklara ilişkin envanterlerini (geçici liste) UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletmekle yükümlüdürler.
UNESCO Dünya Miras Merkezi'nce yayınlanan bu listede yer alan varlıklara ilişkin hazırlanan adaylık dosyaları Dünya Miras Komitesi'ne sunulmaktadır. Geçici Listeler hazırlanırken varlıkların Dünya Miras Komitesi'nce belirlenen kriterleri karşılama durumları ile mimari, tarihi, estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik ve felsefi özellikleri de dikkate alınmaktadır.
İlk kez 1994'te UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletilen Geçici Listemiz 2000, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'da güncellendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Halit Akçatepe: İyi insanları her daim koru, kolla
KÜLTÜR-SANATHayatın ta kendisiydi
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Güncel Sanat Proje Yarışması
KÜLTÜR-SANATGüncel Sanat Proje Yarışması
Türkiye'de müze başına 130.746 kişi
KÜLTÜR-SANATTürkiye'nin müze karnesi
Pandemi günlerinde 'Sex and The City'
KÜLTÜR-SANATPandemi günlerinde 'Sex and The City'
İnternette çocuklarınızla seyredebileceğiniz 20 aile filmi - Son dakika derleme
KÜLTÜR-SANATİnternette çocuklarınızla seyredebileceğiniz 20 aile ...
Barış Manço bu yıl farklı anılacak
KÜLTÜR-SANATBu yıl farklı anılacak
15.9 milyon liralık destek
KÜLTÜR-SANAT15.9 milyon liralık destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge: 2021, 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak kutlanacak
KÜLTÜR-SANAT2021 yılı 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak ...
Kültürel ve doğal miraslarımız XII (Eşrefoğlu Camii )
KÜLTÜR-SANAT722 yıllık cami
Ceyda Özbaşarel: Her şarkının bir öyküsü var
KÜLTÜR-SANAT'Hayalimdeki filmlerin müziği'