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Kültürel ve doğal miraslarımız VIII

Anadolu'da bulunan antik kentlerden Anavarza, tarihi ve kalıntılarıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan kültürel miraslarımız arasında yer alıyor

Kültürel ve doğal miraslarımız VIII
Anadolu'nun önemli metropolü
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M.Ö birinci yüzyılda Romalılar, ele geçirdikleri Ceyhan havzasının idaresini Vassal kral olarak atadıkları Tarkondimotos'a bıraktı.
Roma döneminde giderek güçlenen ve M.S 2'nci yüzyıl sonlarında antik dünyanın dev kenti Tarsus ile Kilikya Birliği'nin liderliği için rekabet halinde olan Anavarza, bu tarihten itibaren Anadolu'nun en önemli metropollerinden biri haline geldi.
Anavarza, M.S 3'üncü yüzyılda birçok askeri ayrıcalık elde ederek 'Metropolis' unvanı ve aynı yüzyılın ortasına kadar da 3 kez 'Neokoros'luk unvanını aldı.
Sonraki dönemlerde Doğu Roma, Arap ve Ermeni hâkimiyetine giren Anavarza, 1375'te Memluklar tarafından alındı.

Anavarza'da bulunan önemli kalıntılar arasında, 1500 metre uzunluğunda 20 burçlu sur duvarı, sütunlu yol, hamam ve kilise, tiyatro, amfiteatr, stadyum, suyolları, kaya mezarları, deniz tanrıçası Thetys mozaiği, Kilikya Bölgesi'ndeki tek örnek olan 3 girişli zafer takı ve ovanın ortasında bir ada gibi yükselen tepe üzerindeki Ortaçağ kalesi yer alıyor.
İmparator Nero döneminde Roma ordusunda görev yapan dünyaca ünlü farmakolog Dioskurides'in Anavarzalı'dır.
Dioskurides'in 'De Materia Medica' isimli beş ciltlik eseri 18'inci yüzyıla kadar bütün modern ülkelerin tıp fakültelerinde temel eserlerden biri olarak okutuldu.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde Türkiye'nin 77'si kültürel, 3'ü doğal ve 3'ü karma (Kültürel / Doğal) olmak üzere toplam 83 varlığı bulunuyor.
UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında Taraf Devletler, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi uygun olan varlıklara ilişkin envanterlerini (geçici liste) UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletmekle yükümlüdürler.
UNESCO Dünya Miras Merkezi'nce yayınlanan bu listede yer alan varlıklara ilişkin hazırlanan adaylık dosyaları Dünya Miras Komitesi'ne sunulmaktadır. Geçici Listeler hazırlanırken varlıkların Dünya Miras Komitesi'nce belirlenen kriterleri karşılama durumları ile mimari, tarihi, estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik ve felsefi özellikleri de dikkate alınmaktadır.
İlk kez 1994'te UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletilen Geçici Listemiz 2000, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'da güncellendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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