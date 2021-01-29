722 yıllık cami 0:00 / 0:00

Beyşehir Gölü'nün 100 metre kuzeyinde, Eşrefoğlu Mahallesi'nde yer alan Eşrefoğlu Camii'nin yapımına 1296'da başlanırken inşaatı Osmanlı Devleti'nin kurulduğu 1299'da tamamlandı. Türbe, kervansaray ve hamam olarak külliye niteliğindeki cami, Eşrefoğlu Emir Süleyman Bey tarafından Selçuklu mimarisi özelikleriyle yapıldı.

Kuzey - güney doğrultusunda uzanan yapının hakim kısmı, mihrap duvarına dik 7 sahın oluşturacak şekilde ahşap direklerle tanzim edildi. Orta sahın, yan sahınlardan daha geniş tutulurken tavanın ortasında aydınlık feneri olarak da adlandırılan bir boşluk bulunuyor.

Bu boşluk, hem iç mekâna ışık veriyor hem de zemindeki havuza dolan kar sayesinde ahşap aksamın ihtiyaç duyduğu nemi sağlıyor.

Mihrap önü kubbesinin Türk mimari geleneğini yansıttığı camiyi ünik kılan özelliği ise büyük ölçüde özgün olan ahşap aksamı ve bu yüzeylerin üzerinde örneklerinin en başarılısı ve gösterişlisi olan kalem işleri.

Eşrefoğlu Camii, 1934'ten itibaren zaman zaman tamir edildi. Bu tamiratlar sonucu toprak çatı, önce kiremitle, daha sonra ise bakırla kaplandı.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde Türkiye'nin 77'si kültürel, 3'ü doğal ve 3'ü karma (Kültürel / Doğal) olmak üzere toplam 83 varlığı bulunuyor.

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında Taraf Devletler, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi uygun olan varlıklara ilişkin envanterlerini (geçici liste) UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletmekle yükümlüdürler.

UNESCO Dünya Miras Merkezi'nce yayınlanan bu listede yer alan varlıklara ilişkin hazırlanan adaylık dosyaları Dünya Miras Komitesi'ne sunulmaktadır. Geçici Listeler hazırlanırken varlıkların Dünya Miras Komitesi'nce belirlenen kriterleri karşılama durumları ile mimari, tarihi, estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik ve felsefi özellikleri de dikkate alınmaktadır.

İlk kez 1994'te UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletilen Geçici Listemiz 2000, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'da güncellendi.