6 bin yıl önce doğdu 0:00 / 0:00

Malatya'nın 7 kilometre kuzeydoğusunda, Fırat Irmağı'nın batı kıyısı yakınındaki Orduzu Beldesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nün Kültür Dolgusu 30 metre yüksekliğinde.

M.Ö 5 bin yıllarından M.S 11'inci yüzyıla kadar olmak üzere 6 bin yıl boyunca yerleşim alanı olarak kullanılan Arslantepe Höyüğü'nde yapılan kazılar sonucunda şunlar gün ışığına çıkarıldı;

* Kerpiç saray (M.Ö 3300 - 3000 )

* Tapınak (M.Ö 3600 - 3500)

* İki bini aşkın mühür baskısı

* Kaliteli metal eserler

Elde edilen verilere göre Arslantepe, aristokrasinin doğduğu ve ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı resmi, dini ve kültürel bir merkezdi.

Koridor duvarlarındaki baskı motif ve duvar resimlerinin gücü simgelediği sarayda çok sayıda mühür baskısının bulunması şu sonucu ortaya çıkardı; sarayda idari etkinlikler bir hayli yoğundu ve malları mühürleme yetkisi bulunan çok sayıda memur vardı. Bütün etkinliklerin merkezileştirilmişti, kayıt amacıyla etkin bir mühürleme sistemi kullanılmıştı, bürokrasinin gelişmesiyle güçlü siyasi ve dini kurumları olan bir devlet sistemi doğmuştu.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde Türkiye'nin 77'si kültürel, 3'ü doğal ve 3'ü karma (Kültürel / Doğal) olmak üzere toplam 83 varlığı bulunuyor.

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında Taraf Devletler, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi uygun olan varlıklara ilişkin envanterlerini (geçici liste) UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletmekle yükümlüdürler.

UNESCO Dünya Miras Merkezi'nce yayınlanan bu listede yer alan varlıklara ilişkin hazırlanan adaylık dosyaları Dünya Miras Komitesi'ne sunulmaktadır. Geçici Listeler hazırlanırken varlıkların Dünya Miras Komitesi'nce belirlenen kriterleri karşılama durumları ile mimari, tarihi, estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik ve felsefi özellikleri de dikkate alınmaktadır.

İlk kez 1994'te UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletilen Geçici Listemiz 2000, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'da güncellendi.