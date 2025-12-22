Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Kum terapisi nedir? Kum terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

        Kum terapisi nedir? Kum terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

        Kelimelerin yetersiz kaldığı, acıların dile dökülemediği veya bilinçaltının derinliklerine saklanmış travmaların gün yüzüne çıkmak için güvenli bir yol aradığı anlarda, insan zihni sembollerin diline sığınır. Özellikle çocuklar için duygularını sözel olarak ifade etmek zorlayıcı olabilirken, yetişkinler de bazen mantık duvarlarını aşıp iç dünyalarına ulaşmakta güçlük çekerler. İşte bu noktada, basit bir kum tepsisi ve yüzlerce minyatür figür, ruhun en derinliklerine açılan bir kapıya dönüşür.

        Habertürk
        Giriş: 22.12.2025 - 17:14 Güncelleme: 22.12.2025 - 17:14
        Kum terapisi nedir?
        Kum terapisi, kişinin ellerini kullanarak kumun içinde kendi dünyasını inşa ettiği, bilinçdışının somut bir resmini oluşturduğu, sözsüz ve derinlemesine iyileştirici bir terapi yöntemidir. Peki, Jung psikolojisinden beslenen ve sessizliğin gücünü kullanan bu gizemli tedavi süreci tam olarak nedir ve kum taneleri nasıl birer şifa aracına dönüşür? İşte tüm detaylar...

        Geleneksel konuşma terapilerinde (talk therapy) danışan ve terapist karşılıklı oturup sorunları sözel olarak analiz ederken, kum terapisinde süreç çok daha farklı işler. Burada terapist, danışana müdahale etmeden, ona "özgür ve korunaklı bir alan" sunan sessiz bir tanık konumundadır. Danışan, kumun dokusuyla oynarken ve raflardaki minyatürleri seçip tepsiye yerleştirirken, aslında iç dünyasındaki çatışmaları, korkuları ve arzuları üç boyutlu bir sahneye yansıtır. Bu süreç, beynin hem duygusal sağ lobunu hem de analitik sol lobunu aynı anda aktive ederek bütüncül bir iyileşme sağlar.

        KUM TERAPİSİ NEDİR?

        Kökenleri İsviçreli terapist Dora Kalff ve ünlü psikiyatr Carl Gustav Jung'un çalışmalarına dayanan kum terapisi nedir sorusuna verilecek en kapsamlı cevap; danışanın kum dolu bir tepsi ve çok çeşitli minyatür objeler kullanarak içsel süreçlerini, bilinçdışı içeriklerini ve duygusal dünyasını sembolik bir şekilde dışa vurmasını sağlayan projektif bir terapi yöntemidir şeklindedir. Jung'un "arketipler" ve "kolektif bilinçdışı" teorilerinden beslenen bu yaklaşım, insanın doğuştan gelen bir bütünleşme ve iyileşme dürtüsü taşıdığını savunur. Kum tepsisi, bu dürtünün serbest kalması için bir sahne görevi görür. Tepsinin içi maviye boyanmıştır; bu sayede kum kenara çekildiğinde su veya gökyüzü imgesi yaratılabilir, bu da derinlik ve sınırsızlık hissi verir.

        Bu terapi yöntemi, sadece çocuklar için geliştirilmiş bir oyun terapisi tekniği değildir; aynı zamanda yetişkinler, çiftler ve aileler için de son derece etkilidir. Çocuklar için kum, onların en doğal dili olan oyunun bir parçasıdır ve kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırır. Yetişkinler içinse kum terapisi, mantığın ve savunma mekanizmalarının devre dışı bırakıldığı, çocuksu yaratıcılığın ve sezgilerin ön plana çıktığı bir alandır. Sözel terapide "Ben iyiyim" diyerek duygularını gizleyebilen bir danışan, kum tepsisinde kurduğu kaotik veya çatışmalı bir sahneyle içindeki gerçek fırtınayı farkında olmadan ortaya koyabilir. Bu nedenle kum terapisi, bilinç ile bilinçdışı arasında bir köprü vazifesi görür.

        KUM TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

        Uygulamanın inceliklerine bakıldığında kum terapisi nasıl yapılır sorusunun cevabı, belirli standartlara sahip bir ortamı ve özel bir süreci gerektirir. Terapi odasında, genellikle bel hizasında yerleştirilmiş, standart boyutlarda (yaklaşık 57x72 cm) iki adet kum tepsisi bulunur; bunlardan birinde kuru kum, diğerinde ise şekil vermeye müsait nemli kum vardır. Odanın raflarında ise dünyadaki her şeyi temsil edebilecek yüzlerce, hatta binlerce minyatür figür yer alır. Bu figürler arasında insanlar, hayvanlar, binalar, araçlar, bitkiler, doğa olayları, fantastik yaratıklar, dini semboller ve sıradan ev eşyaları bulunur. Terapist, danışanı bu malzemelerle baş başa bırakarak, "Burada istediğin her şeyi yapabilirsin" mesajını verir.

        Danışan, minyatürleri seçer ve kumun üzerine yerleştirerek bir "dünya" kurmaya başlar. Kumu kazabilir, tepeler oluşturabilir, su ekleyebilir veya figürleri konuşturabilir. Bu süreçte terapist, danışanın ne yaptığını dikkatle izler, notlar alır ve gerektiğinde fotoğraflar çeker ancak sürece asla müdahale etmez, yönlendirmez veya o anda yorum yapmaz. Terapistin görevi, danışanın kendini tamamen güvende hissedeceği, yargılanmayacağı "kutsal bir alan" (temenos) yaratmaktır. Seansın sonunda veya sonraki seanslarda, danışan isterse kurduğu dünya hakkında konuşabilir. Ancak kum terapisinde iyileşme, terapistin yorumuyla değil, danışanın o dünyayı kurarken yaşadığı deneyim ve boşalım (katarsis) sayesinde gerçekleşir. Süreç, danışanın içsel yolculuğuna göre haftalarca veya aylarca sürebilir.

        KUM TERAPİSİNİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

        Derinlemesine bir sürecin sonunda ortaya çıkan kum terapisi faydaları, kişinin ruhsal dengesini yeniden kurmasına ve travmatik deneyimleri işlemesine olanak tanır. En önemli faydası, travmanın sözel olmayan bir yolla işlenmesidir. Özellikle şiddet, istismar veya kaza gibi ağır travma yaşamış kişilerde, olayı anlatmak "yeniden travmatize" edici olabilir. Kum terapisi, bu kişilerin acılarını kelimelere dökmeden, semboller üzerinden dışa vurarak boşaltmalarını ve anlamlandırmalarını sağlar. Bu durum, beyindeki limbik sistemin (duygu merkezi) sakinleşmesine yardımcı olur.

        Çocuklarda kum terapisi, duygusal regülasyonu, dürtü kontrolünü ve problem çözme becerilerini geliştirir. Okul fobisi, kardeş kıskançlığı, boşanma süreci veya alt ıslatma gibi sorunlarda çocuğun içindeki kaygıyı somutlaştırmasını sağlar. Yetişkinlerde ise depresyon, anksiyete, yas süreci veya kimlik karmaşası gibi durumlarda, kişinin kendi iç kaynaklarını keşfetmesine yardımcı olur. Kum tepsisinde kurulan sahneler zamanla değişim gösterir; kaotik ve dağınık sahneler yerini daha düzenli, merkezleşmiş ve bütünleşmiş sahnelere bırakır. Bu görsel değişim, danışanın ruhsal dünyasındaki iyileşmenin en somut kanıtıdır. Kum terapisi, kişiye kendi hikayesini uzaktan izleme ve o hikayeyi yeniden yazma gücü verir.

