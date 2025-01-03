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        Kur-an'a hakarete gözaltı!

        Ferdi Tayfur hayranlığıyla tanınan Talha Siraç isimli kişi, Kur-an'ı Kerim'in üzerine oturduğu skandal videonun ardından gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.01.2025 - 09:35 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:52
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        Kur-an'a hakarete gözaltı!
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        Ferdi Tayfur hayranı olan ve geçtiğimiz günlerde hastanede nöbet tutarak gündem olan Talha Siraç isimli kişi skandal bir paylaşımda bulundu.

        Tayfur'un ölümünden Allah'ı sorumlu tuttuğunu söyleyen Talha Siraç, Kuran-ı Kerim'in üzerine oturduğu bir paylaşımda bulundu.

        Kur-an'a saygısızlığı içeren görüntünün ardından Siraç gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Antalya'da sosyal medyada dini değerlere hakaret içeren paylaşım yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü üzerine bir kişinin dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yaptığının görüldüğü belirtildi. Bunun üzerine çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, video içeriğindeki şüphelinin evinde gözaltına alındığı kaydedildi.

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        #Talha Siraç
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