Kur-an'a hakarete gözaltı!

Ferdi Tayfur hayranı olan ve geçtiğimiz günlerde hastanede nöbet tutarak gündem olan Talha Siraç isimli kişi skandal bir paylaşımda bulundu.

Tayfur'un ölümünden Allah'ı sorumlu tuttuğunu söyleyen Talha Siraç, Kuran-ı Kerim'in üzerine oturduğu bir paylaşımda bulundu.

Kur-an'a saygısızlığı içeren görüntünün ardından Siraç gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre Antalya'da sosyal medyada dini değerlere hakaret içeren paylaşım yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.