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HABERTURK.COM

Sinema Yazarlar Derneği'nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği Türk Sineması ödülleri sahiplerini buldu. Geçen yıl sinemalarda gösterime giren 11 kategoride adaylar, SİYAD üyeleri tarafından oylanarak belirlendi.

Ödül töreni, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Nejat Eczacıbaşı salonunda gerçekleşirken, Cem Davran törenin sunuculuğunu üstlendi.

ÖDÜL KAZANANLAR

• En İyi Film... Kurak Günler

• En İyi Yönetmen... Emin Alper (Kurak Günler)

• En İyi Senaryo... Emin Alper (Kurak Günler)

• En İyi Kadın Oyuncu... Farah Zeynep Abdullah (Bergen)

• En İyi Erkek Oyuncu... Selahattin Paşalı (Kurak Günler)

• En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu... Jale Arıkan (Kerr)

"BENİM İÇİN GÜZEL BİR GECEYDİ"

'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne aday gösterilen Ekin Koç, "Burada olduğu için mutluyum. Biraz hile yapmış olabilirim. Ben kişisel bir ödül kazanamadım, fakat ödül alan insanlardan çoğu, benim içinde yer aldığım projelerde olduğu ve ödül aldıkları için mutlu oldum. Benim için güzel bir geceydi" dedi.

"TÜM KURAK GÜNLER EKİBİNE VE EMİN ALPER'E TEŞEKKÜR EDERİM"

'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan Erol Babaoğlu, "Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından ödüle layık görülmek gerçekten önemli. SİYAD benim çok önemsediğim bir kurum, faaliyetlerini sürmesi istediğim bir kurumdur. Murat Özer ve Sungu Çapan'ı buradan bir kere daha anmak isterim. Tüm 'Kurak Günler' ekibine ve Emin Alper'e teşekkür ederim. Gerçekten burada olmak güzel, bugün en çok söylenen kelimeleri söylemek istiyorum. Güzel bir bahar olacak. Sahnede de söylediğim gibi bizle hatırlama üzerine iş yapıyoruz. Yazarak, oynayarak ve çekerek hem iyiliği hem kötülükleri hatırlatmaya çalışıyoruz. Kötülüğün kahkaha atarak üzerimize yürüdüğü bir çağda, dimdik duran bütün çiçeklerle beraber hissediyorum kendimi. Sahnede bütün çiçekleri koparabilirler ama baharın gelmesini engelleyemezler" diye konuştu.

'Kurak Günler;, bir süredir Kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı 'Emre'nin belediye başkanı 'Selim', yerel gazeteci 'Murat' ve kasabanın eşrafıyla yaşadığı çekişmeleri konu alıyor.