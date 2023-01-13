İklimbilimci Prof. Dr. Kurnaz açıkladı! İstanbul'a kötü haber!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Çevre KURAKLIK KAPIDA | Son dakika haberler: İklimbilimci Prof. Dr. Kurnaz açıkladı! İstanbul'a kötü haber!
ABONE OL

İklimbilimci Prof. Dr. Kurnaz açıkladı! İstanbul'a kötü haber!

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 31'li seviyelere geriledi. Yağışların azalmasıyla birlikte kuraklık tehlikesine karşı açıklamalarda bulunan Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Eğer önümüzdeki 15 gün içerisinde İstanbul'a ciddi yağış düşmeye başlamazsa, İstanbul önemli bir su sıkıntısı yaşayacak. Yağmurun, daha çok hafif ve uzun süreli yağması barajları daha fazla dolduruyor" dedi

KURAKLIK KAPIDA | Son dakika haberler: İklimbilimci Prof. Dr. Kurnaz açıkladı! İstanbul'a kötü haber!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları yağışların azalmasıyla alarm vermeye başladı.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 31.5

Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi M&uuml;d&uuml;r&uuml; Prof. Dr. Levent Kurnaz.
Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz.

DHA'da yer alan habere göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) baraj doluluk oranlarına göre 12 Ocak itibariyle barajların genel doluluk oranı yüzde 31.56 olarak ölçüldü.

ÖMERLİ BARAJI YÜZDE 35.4 OLDU

Ömerli Barajı 35.43, Darlık Barajı 28.39, Elmalı Barajı 29.8, Terkos Barajı 37.73, Alibey Barajı 17.61, Büyükçekmece 34.48, Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı ise 37.1 olarak görülüyor. Doluluk oranı 35.43 seviyesinde olan Ömerli Barajı da havadan görüntülendi.

"CİDDİ PROBLEMİMİZ VAR"

Barajlardaki suyun azalmasını değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Barajlardaki doluluk yüzde 30'un ortasına kışın ortasında düştüyse ciddi bir problemimiz var demektir.

"ÖNÜMÜZDEKİ 20 GÜN ÇOK ÖNEMLİ"

Bu problemin daha ne kadar kötüye gidip gitmeyeceğini önümüzdeki 15-20 gün içerisinde gelecek ciddi sayılabilecek yağışlar belirleyecek" ifadelerini kullandı.

"DOLULUK ORANI HER HAFTA EN AZ YÜZDE 1 DÜŞÜYOR"

Prof. Dr. Levent Kurnaz, "2021 yılında da çok benzer bir durumdaydık. Barajlarda bundan daha az su vardı. Sonrasında 15 Ocak civarı ciddi ve yoğun yağışlar başladı ve o barajları kurtardı. İnşallah yine öyle bir durum olur. Öyle bir durum olmayacak olursa çok ciddi bir problem bizi bekliyor. Bugün itibariyle yüzde 31 civarında barajların doluluğu ve her hafta en az yüzde 1 düşüyor diye bakalım. Çok ciddi yağış gelmeyecek olursa 1-2 haftaya kadar yüzde 30'un altına düşeriz. Biraz yağış bekliyoruz, o İstanbul'un barajlarına biraz su getirebilir" dedi.

"ÇOK ŞİDDETLİ YAĞMUR YAĞMASINI İSTEMİYORUZ"

Prof. Dr. Kurnaz, "Barajların dolmasında, düşen her damlanın etkisi olur. Özellikle güneş olmadığı zaman buharlaşma azalır, bu daha da avantajlı bir şey. İstediğimiz ığıl ığıl yağmurun devamlı yağıyor olması. O barajlara daha faydalı olandır çünkü birden şiddetli düştüğü zaman bizim kanalizasyonlarımız o suyu direkt olarak denize götürmeye planlanmış. Onun için de çok şiddetli yağmasını istemiyoruz daha çok hafif, uzun süreli yağması barajları daha fazla dolduruyor.

"EN GÜZELİ KARIN YAĞMASIDIR"

Kar en güzeli çünkü kar yağdığı zaman uzun zamanda eriyor. Karın yağması değil, erimesi avantajlı olan. Aynı ığıl ığıl dediğimiz, yavaş yavaş yağışın olması gibi kar da yavaş yavaş eridiği için onun bize büyük faydası oluyor" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL ÖNEMLİ BİR SU SIKINTISI YAŞAYACAK"

Prof. Dr. Kurnaz, "Durumu, önümüzdeki 15-20 gün içerisinde gelecek ciddi sayılabilecek yağışlar belirleyecek. Çünkü Marmara Bölgesi'nde o yağışlar olmayacak olursa; korkunç kurak bir dönemden geçiyor Marmara Bölgesi şu an için. Eğer önümüzdeki 15 gün içerisinde İstanbul'a ciddi yağış düşmeye başlamazsa, İstanbul önemli bir su sıkıntısı yaşayacak. Bu yağmur her zaman düşebilir. Önemli olan yağmurun düşüp barajları dolduruyor olması. Ümidimizi kesmeyelim" diye konuştu.

KİŞİSEL KULLANIM UYARISI

Prof. Dr. Kurnaz, "Biz genelde yaz aylarında suyumuz kısıtlı, dikkatli kullanalım falan gibi şeylere alışığız. Bunun 12 aya yaymak zorundayız. Hiçbir zaman daha az kısıtlı olduğumuz bir dönem olmayacak. Dolayısıyla da bütün sene boyunca burada dikkatli olalım, çok fazla suyumuzu har vurup harman savurmayalım. Buradaki laf çok az suyla gününü geçiren insanlar için değil. 3 ana grubu sayabiliyoruz. Bir tanesi havuz dolduranlar, bol bol araba yıkayanlar ve maalesef halı yıkayanlar. Bunlar en tehlikeli grup. Günlük ev kullanımında o kadar suyu zaten çok fazla harcamıyoruz. İstanbul'da şöyle bir şey var. Tarım suyu kullanılmıyor. Sanayi suyu da kullanılmıyor. İstanbul'un barajlarındaki su bizlere gidiyor. Çok fazla nüfusumuz var. Anadolu'da baktığımızda suyun yaklaşık 4'te 3'ü tarımda kullanılıyor ama bizim açımızdan biraz daha kişisel kullanıma İstanbul çevresinde dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Taksim'deki terör saldırısı sanığı Hazni Gölge adliyeye sevk edildi
GÜNDEM Taksim'deki terör saldırısı sanığı adliyede
Son dakika: Rami Kışlası, kütüphane oldu! Bugün açılıyor
GÜNDEM Rami Kışlası, kütüphane oldu! Bugün açılıyor
CUMA HUTBESİ 13 OCAK 2023 | Diyanet haftanın Cuma Hutbesi konusunu yayınladı! Cuma hutbesi konusu nedir?
GÜNDEM Diyanet haftanın Cuma Hutbesi konusunu yayınladı!
Eskişehir TOKİ kura çekilişi CANLI sonuçları öğren: 13 Ocak 2023 TOKİ Eskişehir kura çekimi sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama! TOKİ kura sonuçları
GÜNDEM Eskişehir TOKİ kura sonuçları ve isim listesi
CUMA NAMAZI SAATİ 13 Ocak 2023 | Diyanet ile bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma vakti
GÜNDEM İl il Cuma namazı saatleri
Takdir ve teşekkür belgesi nasıl alınır? MEB E Okul ile takdir teşekkür hesaplamaları 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıf not ortalaması takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır? Kaç puanla takdir, teşekkür belgesi alınır?
GÜNDEM Karne not ortalaması hesaplaması nasıl yapılır?
Son dakika haberleri: Tuğçe Can, 25 yaşındaydı! Katili 1.5 aylık sevgilisi çıktı! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Tuğçe, 25 yaşındaydı! Katili tanıdık çıktı!
AKDENİZ'DE DEPREM! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 13 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
GÜNDEM Akdeniz'de korkutan deprem!
Diyanet'e göre Cuma namazı kılınışı! Cuma namazı kaç rekattır, farz mıdır, nasıl kılınır, hangi sureler ve dualar okunuyor? Cuma namazı nasıl kılınır?
GÜNDEM Diyanet ile Cuma namazı kılınışı
ÇOK KUVVETLİ! Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı! 13 Ocak MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?
GÜNDEM 3 bölge için sağanak uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.