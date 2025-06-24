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        Haberler Gündem Çevre Bitlis'te rekolte yarıya yarıya düştü | Son dakika haberleri

        Bitlis'te rekolte yarıya yarıya düştü! "Arıcılarımız bunu hiç yaşamadı"

        Kuraklık bal üretimini de vurdu. Bitlis'te kuraklık nedeniyle bal üretiminin yarı yarıya düşmesi üreticileri düşündürüyor. Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü, bölgede yaşanan kuraklığa dikkat çekip, "Arıcılarımız, bu sene hiçbir zaman görmediği şekilde kuraklığı yaşadığını, balın gelmediğini söylüyor. Her yıl kovan başına 25-30 kilo olan rekoltemiz, bu sene 15 kilonun altına düşeceği kesin gibi görünüyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 13:19 Güncelleme: 24.06.2025 - 13:23
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        Bitlis'te kuraklık nedeniyle bal üretimi yarıya düşerken, 2 yıldır yaşanan rekolte düşüşü arıcıları düşündürüyor.

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        Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü, "İlimizde ve çevre illerde bu sezon arıcılar için zor şartlar yaşanacak. Her yıl kovan başına 25-30 kilo olan rekoltemiz, bu sene 15 kilonun altına düşeceği kesin gibi görünüyor" dedi.

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        Göngördü, "Bazı arıcılarımız, 30 yıldır arılarını aynı yere koyuyor. Arıcılarımız, bu sene hiçbir zaman görmediği şekilde kuraklığı yaşadığını, balın gelmediğini söylüyor. Yoğun bal akımının olduğu bu günler, 15 Haziran-15-Temmuz arası, bizim ilimizin en yoğun bal akımının olduğu günlerdir. Bu dönemde bırakın arı bal artırmayı yiyeceği balı bile getiremiyor" diye konuştu.

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        Caner Güngördü, "Bu, önümüzdeki zamanlarda kışa doğru arı kayıplarına neden olacaktır. Çevre illerimizden de aynı sıkıntı geliyor. Sadece ilimizde değil, bölgemizde bir kuraklık var. Arıcılık olarak çok zor günler geçireceğimiz kesin. Zaten 2 yıldır umduğunu bulamayan ilimiz arıcıları, bu yılın da böyle geçmesiyle çok zor günler geçirecek" ifadelerini kullandı.

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        #çevre haberleri
        #bitlis haberleri
        #bal üretimi
        #Arıcılar
        #kuraklık
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