Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Batman Valiliğince alınan kararları ihlal eden 512 kişiye toplam 490 bin 745 TL idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, kapasitesinin yüzde 50’si üzerinde yolcu taşıyan 57 otobüs ve minibüse 27 bin 905 TL, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 191 kişiye 190 bin 708 TL, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 26 kişiye 12 bin 936 TL ve sosyal mesafe kuralına uymayan 88 kişiye 108 bin 570 TL idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Ayrıca maskesiz müşteri alan ve satış yapan marketler ile kapalı olması gerektiği halde faaliyetine devam eden iş yerlerine de 150 bin 626 TL idari para cezası kesildi.

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