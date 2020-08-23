Kuralsız oyuncuları kimler? Kuralsız filmi konusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Kate Winslet, Miles Teller ve Ansel Elgort'un aldığı Kuralsız filmi hakkında detaylar haberimizde...
KURALSIZ OYUNCULARI KİMLER?
Shailene Woodley = Beatrice "Tris" Prior
Theo James = Tobias "Dört" Eaton
Octavia Spencer = Johanna Reyes
Jai Courtney = Eric Coulter
Ray Stevenson = Marcus Eaton
Zoë Kravitz = Christina
Miles Teller = Peter Hayes
Ansel Elgort = Caleb Prior
Maggie Q = Tori Wu
Naomi Watts = Evelyn Johnson-Eaton
Kate Winslet = Jeanine Matthews
Mekhi Phifer = Max
Daniel Dae Kim = Jack Kang
Keiynan Lonsdale = Uriah Pedrad
Ashley Judd = Natalie Prior
Suki Waterhouse = Marlene
Janet McTeer = Edith Prior
Rosa Salazar = Lynn
Emjay Anthony = Hector
Jonny Weston = Edgar
KURALSIZ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Filmin konusu, öncekinden üç gün sonrasını alır ve Tris Prior'u izlemeye devam eder; Tris ve Dört, Jeanine ve Bilge'lerin geri kalanının yaptığı darbeden kaçmaya çalışırlar. Post-apokaliptik Chicago'da gruplaşma sistemi parçalanmıştır ve herkes güç için umutsuzluğa düşmüştür - ve de cevaplar için. Filmin çekimleri 27 Mayıs 2014'te Atlanta Georgia'da başlamıştır ve 6 Eylül 2014'te resmi duyuru yapılmıştır.
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