Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2026: İçten, anlamlı, resimli, paylaşmalık Arefe Günü mesajları ve sözleri

        Kurban bayramı Arefe Günü mesajları 2026: İçten, anlamlı, resimli, paylaşmalık Arefe Günü mesajları ve sözleri

        Arefe Günü mesajları 2026 yılında da Kurban Bayramı öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram arifesinde yakınlarına anlamlı sözler göndermek isteyenler, kısa, dualı, resimli ve içten Arefe Günü mesajları için araştırmalara yöneliyor. Manevi atmosferin yoğun şekilde hissedildiği bu özel günde paylaşılabilecek bayram öncesi arife günü mesajları, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında büyük ilgi görüyor. Özellikle WhatsApp, Instagram ve Facebook üzerinden gönderilen Arefe Günü kutlama mesajları, sevdiklerine güzel dileklerini iletmek isteyenler tarafından tercih ediliyor. İşte 2026 yılına özel en güzel paylaşmalık Arefe Günü mesajları ve sözleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 10:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı’na sayılı saatler kala arefe günü mesajları yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Bayram öncesi sevdiklerini mutlu etmek isteyen vatandaşlar; anlamlı, ayetli, dualı ve resimli arefe günü sözlerini araştırmayı sürdürüyor. İslam aleminde dua, tövbe ve ibadet açısından önemli kabul edilen Arefe günü, aynı zamanda birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği özel zamanlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle sosyal medya paylaşımlarında kullanılabilecek kısa ve etkileyici arefe günü mesajları yoğun ilgi görüyor. İşte paylaşabileceğiniz en güzel Kurban Bayramı arefe günü mesajları 2026…

        2

        EN FARKLI, YENİ AREFE GÜNÜ MESAJLARI

        Arefe gününüz; huzur, sağlık, dua ve bereketle dolsun. Rabbim edilen tüm duaları kabul eylesin, bayrama sevdiklerinizle birlikte ulaştırsın.

        Bugün Arefe… Kalplerin yumuşadığı, duaların göğe yükseldiği mübarek bir gün. Hayırlı bayramlara kavuşmak duasıyla…

        3

        Arefe gününün rahmeti evinizi, gönlünüzü ve hayatınızı kuşatsın. Rabbim gönlünüzdeki tüm güzel dilekleri kabul etsin.

        Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir tebessüm… Arefe gününüz mübarek olsun.

        4

        EN GÜZEL AREFE GÜNÜ MESAJLARI

        Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur içinde nice bayramlara erişmeniz duasıyla…

        Rabbim bu güzel günde ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine huzur nasip etsin.

        5

        EN ANLAMLI AREFE GÜNÜ MESAJLARI

        Arefe günü edilen duaların geri çevrilmeyeceğine inanırız. Rabbim tüm güzel dualarınızı kabul etsin.

        Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla nice bayramlara erişmeniz dileğiyle… Arefe gününüz kutlu olsun.

        6

        Arefe gününün rahmeti üzerinize olsun. Rabbim affına ve merhametine nail eylesin.

        Arefe günü umutların tazelendiği gündür. Rabbim her yeni güne huzurla uyanmayı nasip etsin.

        7

        Rabbim bugün edilen her samimi duayı kabul etsin. Ailenizle birlikte huzurlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle.

        Arefe günü gönüllere sevgi, sofralara bereket, hayatlara mutluluk getirsin.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Posteri indirildi

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel merkezde bulunan posteri indirildi

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Plajda tanıştılar
        Plajda tanıştılar
        Yine kalp krizi! Halı sahada feci anlar!
        Yine kalp krizi! Halı sahada feci anlar!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aynı derede 5'inci ölüm: 9 yaşındaki Asiye!
        Aynı derede 5'inci ölüm: 9 yaşındaki Asiye!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        5 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        5 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!