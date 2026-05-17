Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Bayram tatili hangi günlere denk geliyor?
Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar tatil planlarını netleştirmek için tarihleri ve resmi izin süresini yakından takip ediyor. Bayram öncesinde seyahat hazırlıkları hız kazanırken, herkes bayramın hangi gün başlayacağını ve kaç gün süreceğini öğrenmek istiyor. Peki, Kurban Bayramı'nın başlangıç tarihi ne zaman, tatil hangi günlere denk geliyor? İşte 2026 yılına ait Kurban Bayramı tarihleri ve tatil süresine ilişkin tüm detaylar haberimizde…
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026 Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak ve dört gün boyunca devam edecek.
KURBAN BAYRAMI’NA KAÇ GÜN KALDI?
17 Mayıs’tan itibaren Kurban Bayramı’nın birinci gününe 10 gün kaldı.
KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?
Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Kurban Bayramı tatiline ilişkin beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında yapıldı.
Açıklamaya göre, idari izin kararıyla birlikte bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Arefe gününün hafta içine denk gelmesi nedeniyle verilen “köprü izin” uygulamasıyla kamu çalışanları için tatil süresi uzatılmış oldu.