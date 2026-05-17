4 yıldır bitmeyen şantaj

Antalya'da bir vatandaşın ikametine kimliği belirsiz şahıslar tarafından 4 yıldır internet üzerinden aynı saat aralığında onlarca yemek siparişi verildi. Siparişlerin ardı arkası kesilmezken, vatandaşın kapısına zaman zaman da nakliyeci, ambulans, cenaze aracı gönderildi. Telefon numarasından şahıslara ulaşan vatandaş, kendisine 500 bin TL vermemesi durumunda dijital yollarla şantajın ve siparişlerin devam edeceğini söylediklerini belirtti.(İHA)