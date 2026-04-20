Kurban bayramı emekli ikramiyesi 2026: Bu yıl SSK, Bağkur, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
2026 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyesi ödemelerine ilişkin süreç, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan hak sahiplerine yapılacak ödemelerin, her yıl olduğu gibi bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu kapsamda “Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç lira olacak, ödeme takvimi ne zaman açıklanacak, kimler ikramiye alabilecek?” sorularına yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar haberimizde...
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Ramazan Bayramı’nda emeklilere 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin, mevcut uygulama doğrultusunda Kurban Bayramı döneminde de aynı tutarda devam etmesi bekleniyor.
Bu kapsamda, ikinci bayram öncesinde de emeklilerin hesaplarına 4 bin TL ikramiye yatırılacağı tahmin ediliyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?
2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, bayram 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
Bu doğrultuda, emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin resmi tatil başlamadan ve hafta sonuna sarkmadan önce, en geç 22 Mayıs’a kadar tamamlanması öngörülüyor.
Kesin ödeme tarihleri ise her yıl olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanacak resmi takvimle netlik kazanacak.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?
Bayram ikramiyesi emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alanların yanı sıra sürekli iş göremezlik geliri ile ölüm geliri sahiplerine de ödenmektedir.
Bunun yanında, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terör nedeniyle zarar gören sivil vatandaşlar ve bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye kapsamı içerisinde yer alıyor.
2026 KURBAN BAYRAMI TARİHİ
Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi