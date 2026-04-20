Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2026: Bu yıl SSK, Bağkur, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ödeme tarihleri ne zaman?

        Kurban bayramı emekli ikramiyesi 2026: Bu yıl SSK, Bağkur, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

        2026 Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi ödemeleri için milyonlarca kişi ödeme takvimini yakından takip ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı hak sahiplerine yapılacak ödemelerin, bayramdan önce hesaplara yatırılması planlanıyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak, ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyesi ödemelerine ilişkin süreç, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan hak sahiplerine yapılacak ödemelerin, her yıl olduğu gibi bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu kapsamda “Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç lira olacak, ödeme takvimi ne zaman açıklanacak, kimler ikramiye alabilecek?” sorularına yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar haberimizde...

        2

        KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

        Ramazan Bayramı’nda emeklilere 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin, mevcut uygulama doğrultusunda Kurban Bayramı döneminde de aynı tutarda devam etmesi bekleniyor.

        Bu kapsamda, ikinci bayram öncesinde de emeklilerin hesaplarına 4 bin TL ikramiye yatırılacağı tahmin ediliyor.

        3

        BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

        2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, bayram 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

        Bu doğrultuda, emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin resmi tatil başlamadan ve hafta sonuna sarkmadan önce, en geç 22 Mayıs’a kadar tamamlanması öngörülüyor.

        Kesin ödeme tarihleri ise her yıl olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanacak resmi takvimle netlik kazanacak.

        4

        KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

        Bayram ikramiyesi emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alanların yanı sıra sürekli iş göremezlik geliri ile ölüm geliri sahiplerine de ödenmektedir.

        Bunun yanında, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terör nedeniyle zarar gören sivil vatandaşlar ve bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye kapsamı içerisinde yer alıyor.

        5

        2026 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

        Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara Valisi Şahin: Boya fabrikasındaki yangında kayıp 1 işçi için arama çalışmaları başlatıldı

        Ankara Valisi Şahin: Boya fabrikasındaki yangında kayıp 1 işçi için arama çalışmaları başlatıldı. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Hollywood'un en yüksek ücretini alacak
        Hollywood'un en yüksek ücretini alacak
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        İkinci elde 'ekonomi' devri