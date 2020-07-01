Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz’a denk geliyor. Emeklilere Kurban Bayramı için ikramiye verilecek. Bu ikramiyelerin ne zaman verileceği merak konusu oldu. Kurban bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi ne zaman? Sorusu için henüz net bir tarih söyleyemiyoruz. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından resmi açıklama gelmesi bekleniyor.

2020 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emeklilere bayram ikramiyesi geçen yıl belirlenen 1000 liraya sabitlenmiş durumda. 2020 Ramazan Bayramı ikramiyeleri de 1000 lira olarak verilecek.

İKRAMİYELER ADRESE GETİRİLECEK

“Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlılarımızın kapısına götürüyoruz.” diyen Bakan Selçuk, şu sözlerle çağrıda bulundu:

“Biz sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Mesafelerimiz sizleri koruyabilmek için. Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim. “Hayat eve sığar” diyerek hep birlikte salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum.”

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLECEK?

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek. Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.