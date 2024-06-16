Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte bayram mesajı araştırmaları hız kazandı. Bayram heyecanı yurdun dört bir yanını sararken; bu sevinci sevdikleri ve yakınlarıyla paylaşmak isteyenler kısa ve öz en anlamlı Kurban Bayramı mesajlarını araştırıyor. Sizler için en güzel bayram mesajlarını bir araya getirdik. İşte, sevdiklerinin bu özel gününü WhatsApp, Facebook ve Instagram üzerinden kutlamak isteyen vatandaşlar için 'Hayrılı Bayramlar' ve 'Kurban Bayramınız Mübarek Olsun' mesajları ve sözleri...

RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda dualarımız kabul, ibadetlerimiz makbul olsun. Rabbim, bu güzel günlerde sevgi, barış ve huzuru gönüllerimize bahşetsin. Kurbanlarımızın kabul, günahlarımızın affına vesile olmasını dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

Kurban Bayramı'nız mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı bayramlar.