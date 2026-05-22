Kurban Bayramı'nda diziler var mı? Bayram haftasında Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Eşref Rüya, Arka Sokaklar, A.B.İ, Kuruluş Orhan yeni bölüm yayınlanacak mı?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala televizyon izleyicileri, bayram haftasında dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Sevilen yapımların takipçileri, kanalların yayın akışlarını inceleyerek dizilerin ara verip vermeyeceğini araştırıyor. Peki, bayram haftasında diziler yayınlanacak mı? Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Eşref Rüya, Arka Sokaklar, A.B.İ. ve Kuruluş Orhan yeni bölümleriyle ekranlarda olacak mı? İşte bayrama özel TV yayın akışıyla ilgili tüm detaylar…
KURBAN BAYRAMINDA DİZİLER VAR MI, YOK MU?
2026 yılında Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve dört gün sürecek.
Güncel yayın akışı verilerine göre Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Eşref Rüya, Arka Sokaklar, A.B.İ. ve Kuruluş Orhan dizilerinin bayram haftasındaki ekran durumu da netleşmeye başladı. Resmi tv yayın akışlarına göre durumu belli olan yapımlar şöyle:
UZAK ŞEHİR, EŞREF RÜYA, ARKA SOKAKLAR BAYRAMDA VAR MI?
25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Uzak Şehir saat 20.00’de tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
27 Mayıs 2026 Çarşamba günü Eşref Rüya yerine saat 20.00’de Şarkılar Bizi Söyler programının tekrar bölümü ekrana gelecek.
29 Mayıs 2026 Cuma günü ise Arka Sokaklar saat 20.00’de tekrar bölümüyle seyirciyle buluşacak.
KIZILCIK ŞERBETİ BAYRAMDA YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
Show TV'nin 29 Mayıs 2026 Cuma tarihli yayın akışı henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin yeni bir gelişme olması halinde detaylar haber içeriğine eklenecektir.
TAŞACAK BU DENİZ KURBAN BAYRAMINDA VAR MI?
TRT1'in 29 Mayıs 2026 Cuma tarihli yayın akışı henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin resmi bilgi geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
KURULUŞ ORHAN, A.B.İ. BAYRAMDA YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
ATV'nin 26 Mayıs Salı ve 27 Mayıs Çarşamba tarihli yayın akışı henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında haberimize eklenecektir.