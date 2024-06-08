Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı karara göre bu sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Takvim kapsamında bayramın ilk günü 16 Haziran tarihinde idrak edilecek. Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınıp alınmayacağı belli oldu. Peki Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? Kurban Bayram’ında köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı?