Bayram havası 0:00 / 0:00

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Türkiye uzun bayram tatiline hazırlanırken hava durumunda yine uyarılar var.

Marmara bölgesini daha çok ilgilendiren yağmurlar ve kuvvetli rüzgar söz konusu. Bayramın 1. günü cumartesi Balıkesir, Edremit, Ayvalık, Assos ve Çanakkale kıyılarında gün içi yağmur geçişleri göreceğiz.

Cumartesi İstanbul’da önemli bir yağmur beklenmiyor ama güneye doğru indikçe İzmir’e kadar yağmurla karşılaşırız.Cumartesi Ankara, Çankırı çevresinde hava bir iki saatliğine yağmurlu, başkentte geçiş yapan yağmurlar bekliyoruz.

10 Temmuz Pazar günü şu anki tahmine göre İstanbul-Tekirdağ boyunca yer yer kuvvetli yağmur var. Çanakkale-Edirne boyunca ise kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak geçişleri oluşabilir. Pazar günü Erikli, Marmara Ereğlisi, Silivri, Selimpaşa hattında hava kapalı ve yağmurlu görünüyor planları bu tahmine uygun yapmakta yarar var.

Cumartesi gece yarısından sonra ve Pazar Batı Karadeniz’de de bizi kuvvetli yağış geçişleri yakalayacak görünüyor.

11 Temmuz Pazartesi yağmurların Marmara ve Karadeniz bölgelerinde daha dar alanlarda ve zayıf olarak sürmesi muhtemeldir, Pazartesi ve sonrasındaki günlerin tahminlerini sonraki paylaşımda güncelleyelim.

Genel olarak hava sıcaklıkları Marmara’da 25°C seviyesinde, Ege bölgesinde 30°C, Akdeniz’de de 29-32 derece aralığında seyrediyor. Aşırı sıcak bir bayram havası yerine mevsim ortalamalarında sıcaklıklarda geçecek bir tatil Türkiye’yi bekliyor. Şimdiden yolda olacaklara iyi yolculuklar, herkese iyi bayramlar.