Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı geride kalırken merak edilen konulardan biri de Kurban bayramı tarihleri oldu. Kurban ve Ramazan olmak üzere yılda iki kez coşku içinde beklenen bayramların ne zaman olduğu ve tatil süreleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 2025 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri...