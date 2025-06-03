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        Haberler Bilgi Gündem Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

        2025 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

        Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile Kurban Bayramı'nın başlayacağı ve biteceği tarihler netlik kazandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Kurban Bayramı 9 gün mü olacak sorusunu yanıtladı. Peki, "2025 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?" İşte 2025 Kurban Bayramı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 00:39 Güncelleme: 03.06.2025 - 00:39
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        Bir Kurban Bayramı için daha bekleyiş başladı. İslam inancına göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca idrak edilen Kurban Bayramı, dini bayram olmasının yanında aynı zamanda resmi tatildir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı dolayısıyla, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlamak üzere 6, 7, 8 ve 9 Haziran'da kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını açıkladı. Peki, "Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

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        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe

        1.Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

        2.Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

        3.Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

        4.Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

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        BAYRAM TATİLİ TOPLAMDA KAÇ GÜN?

        Kurban Bayramı tatili toplamda 4,5 gün sürecek.

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        2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre; 2025 Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak.

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        KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, UZATILDI MI?

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı dolayısıyla, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlamak üzere 6, 7, 8 ve 9 Haziran'da kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını bildirdi.

        Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (arife) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6, 7, 8, 9 Haziran 2025 tarihlerinde (bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramı'mızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."

        Bayram tatili 9 güne uzatılmadı.

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