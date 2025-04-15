Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? 2025 Kurban Bayramı tarihleri ve günleri

        Kurban Bayramı tarihi: Kurban Bayramı ne zaman?

        Ramazan Bayramı sonrasında gözler bir sonraki dini bayram olan Kurban Bayramı'na çevrildi. 2025 yılı Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geleceği ve bayram tatilinin süresi, tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimiyle birlikte detaylar netleşti. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? İşte Kurban Bayramı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 20:19 Güncelleme: 15.04.2025 - 20:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ramazan Bayramı geride kalırken, şimdi de gündemde Kurban Bayramı var. Her yıl Hicri takvime göre belirlenen bayram için, "Kurban Bayramı, 2025 yılında hangi günlere denk geliyor?" sorusu yanıtını arıyor. Planlarını bayram günlerine göre şekillendirmek isteyenler için ayrıntılar belli oldu. İşte 2025 Kurban Bayramı tarihleri ile merak edilenler...

        2

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

        2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sora erecek. 5 Haziran Perşembe günü Kurban Bayramı Arefe Günü olacak. Kurban Bayramı tatili bu yıl 4.5 gün olacak.

        3

        KURBAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?

        Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe

        1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

        2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

        3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

        4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Temizlikçiyi öldürüp parçalamıştı! Müebbet hapis
        Temizlikçiyi öldürüp parçalamıştı! Müebbet hapis
        Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları
        Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Trump'tan Harvard'a "ültimatom"
        Trump'tan Harvard'a "ültimatom"
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”