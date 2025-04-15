Ramazan Bayramı geride kalırken, şimdi de gündemde Kurban Bayramı var. Her yıl Hicri takvime göre belirlenen bayram için, "Kurban Bayramı, 2025 yılında hangi günlere denk geliyor?" sorusu yanıtını arıyor. Planlarını bayram günlerine göre şekillendirmek isteyenler için ayrıntılar belli oldu. İşte 2025 Kurban Bayramı tarihleri ile merak edilenler...