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HaberlerGündemHava DurumuDİKKAT! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Bayramın ilk günü hava nasıl olacak? - Hava durumu
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava durumu

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Trabzon, Giresun çevrelerinde yağmur geçişleri beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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