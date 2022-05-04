Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban Bayramı tarihi için geri sayım başladı! 2022 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Dini Günler Takvimi ile netlik kazandı. Ramazan Bayramı'nın eda edilmesinin ardından gözler 2022 Kurban Bayramı tarihine çevrildi. Kurban Bayramının hangi aya denk geldiği ve kaç gün tatil olduğu araştırılmaya başlandı. İşte, 2022 Kurban Bayramı tarihi...

  • 01
    Kurban Bayramı tarihi 2022: Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

    Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İslam dininde büyük öneme sahip olan bayramlar, Diyanet Dini Günler Takvimine göre belirleniyor. Ramazan Bayramı'nın 2 Mayıs ile 4 Mayıs tarihleri arasında, tüm İslam aleminde sevinçle kutlanmasının ardından 2022 Kurban Bayramı tarihi gündeme geldi. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren kutlanan Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte, Diyanet Dini Günler Takvimi ile 2022 Kurban Bayramı tarihi...
  • 02
    Kurban Bayramı tarihi 2022: Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

    2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

    2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı 9 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Bayramın son ünü ise 12 Temmuz günü olacak.
  • 03
    Kurban Bayramı tarihi 2022: Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

    Kurban Bayramı arefesine denk gelen 8 Temmuz Cuma günü yarım gün tatil olacak. 9, 10, 11 ve 12 Temmuz 2022 tarihleri ise tam gün resmi tatil olacak.  2022 Kurban Bayramı tatili toplamda 4,5 gün olarak kutlanacak.
  • 04
    Kurban Bayramı tarihi 2022: Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

    2022 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

    Kurban Bayramı Arefesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

    Kurban Bayramı 1. Gün- 9 Temmuz 2022 Cumartesi

    Kurban Bayramı 2. Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

    Kurban Bayramı 3. Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

    Kurban Bayramı 4. Gün - 12 Temmuz 2022 Salı
  • 05
    Kurban Bayramı tarihi 2022: Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

    2022 YILI DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

    Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

    Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

    Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

    Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
  • 06
    Kurban Bayramı tarihi 2022: Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

    Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

    Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

    Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

    Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
  • 07
    Kurban Bayramı tarihi 2022: Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

    Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

    Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

    Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

    Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

    Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

    Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.