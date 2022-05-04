Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İslam dininde büyük öneme sahip olan bayramlar, Diyanet Dini Günler Takvimine göre belirleniyor. Ramazan Bayramı'nın 2 Mayıs ile 4 Mayıs tarihleri arasında, tüm İslam aleminde sevinçle kutlanmasının ardından 2022 Kurban Bayramı tarihi gündeme geldi. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren kutlanan Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte, Diyanet Dini Günler Takvimi ile 2022 Kurban Bayramı tarihi...