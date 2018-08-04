Kurban Bayramı tarihi 2018 yılında Ağustos ayına denk geliyor. İslam alemi tarafından önemli bayramlardan ikincisi olan Kurban Bayramı Ağustos ayının hangü gününde kutlanacak? Vatandaşlar bir yandan da bayram hazırlıkları için plan yaparken, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalım bayram tatilinin kaç gün olacağını açıkladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün?İşte Kurban Bayramı için hazırladığımız yazı.

2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Kurban Bayramı bu sene (2018) 21 Ağustos Salı günü itibariyle başlayacak. 24 Ağustos Cuma günü sona erecek. Her bayramda olduğu gibi bu bayram tatilinde de akraba ziyaretleri yapılacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN!

Kabine toplantısında, yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin bir karar alındığını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yani arife günü olan pazartesi de tatile dahil edilmiş bulunuyor." dedi.

KURBAN BAYRAMI BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Cevabı son günlerde en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı bu yıl Ağustos ayına denk geliyor. Ramazan bayramında uygulanan sistemde değişiklik yapılmayarak bayram öncesinde maaşlar tahsis numarasının son rakamına göre ödenmesi bekleniyor. Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ

İstanbul Kurban Bayram Namazı: 07:00

Ankara Kurban Bayram Namazı: 06:46

İzmir Kurban Bayram Namazı: 07:11

Diğer illerin Kurban Bayram Namazı saati

İL İL KURBAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

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