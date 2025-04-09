Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı, Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca idrak edilen bir bayramdır. Kurban Bayramı, birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Peki, "Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? " İşte Kurban Bayramı'nin idrak edileceği tarih...