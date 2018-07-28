Kurban Bayramı 2018 tatili 9 gün mü olacak? Ağustos ayına denk gelen Kurban Bayramı tatilini fırsata çevirmek isteyenler bu sorunun cevabını arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Kurban Bayramı 4 gün. Resmi olarak da bayram boyunca 4 gün ve arefe gününün yarısı tatil sayılıyor. Ancak haftaiçine denk gelen Kurban Bayramı'nda arefe günü eğer tam gün tatil sayılırsa, 9 günlük tatilin önü açılmış olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ve 2018 Kurban Bayramı'na dair detaylar haberimizde.
2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 2018 yılında Ağustos ayının 21'ine yani Salı gününe denk geliyor. Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi. Kurban Bayramı 24 Ağustos Cuma günü sona erecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? 9 GÜN MÜ?
Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına dair henüz resmi bir açıklama geldi. Daha önce bu gibi durumlarda çalışanlar Arefe günü tam gün idari izinli sayılmış ve bayram tatili 9 güne çıkartılmıştı. Konu ile ilgili resmi açıklama gelir gelmez detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
KURBAN BAYRAMI İÇİN EK YHT SEFERİ
TCDD Taşımacılık AŞ, Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için Ankara-İstanbul (Pendik) hattına ek yüksek hızlı tren (YHT) seferleri koydu.
TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 17, 18, 20 ve 26 Ağustos'ta her gün Ankara'dan saat 13.25, İstanbul'dan saat 18.45'te hareket edecek trenlerle 3 bin 288 kişilik ek kapasite sağlanacak.
Kurban Bayramı süresince seyahat edecek yolcuların gidiş-dönüş biletlerini aynı anda alabilmesi için 27 Ağustos'a kadarki tüm YHT seferlerinin biletleri 25 Temmuz'da satışa sunulacak.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RESMİ GÜNLER TAKVİMİ
|
HİCRİ TARİHLER
|
MİLADİ TARİHLER
|
GÜN
|
AY
|
YIL
|
GÜN
|
AY-YIL
|
HAF.GÜN
|
DİNİ GÜNLER
|
1
|
C.EVVEL
|
1439
|
18
|
OCAK-2018
|
PERŞEMBE
|
........
|
1
|
C.AHİR
|
1439
|
17
|
ŞUBAT-2018
|
CUMARTESİ
|
........
|
1
|
RECEB
|
1439
|
19
|
MART-2018
|
PAZARTESİ
|
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
|
4
|
RECEB
|
1439
|
22
|
MART-2018
|
PERŞEMBE
|
REGAİB KANDİLİ
|
26
|
RECEB
|
1439
|
13
|
NİSAN-2018
|
CUMA
|
MİRAC KANDİLİ
|
1
|
ŞABAN
|
1439
|
17
|
NİSAN-2018
|
SALI
|
...........
|
14
|
ŞABAN
|
1439
|
30
|
NİSAN-2018
|
PAZARTESİ
|
BERAT KANDİLİ
|
1
|
RAMAZAN
|
1439
|
16
|
MAYIS-2018
|
ÇARŞAMBA
|
RAMAZAN BAŞLANGICI
|
26
|
RAMAZAN
|
1439
|
10
|
HAZİRAN-2018
|
PAZAR
|
KADİR GECESİ
|
30
|
RAMAZAN
|
1439
|
14
|
HAZİRAN-2018
|
PERŞEMBE
|
AREFE
|
1
|
ŞEVVAL
|
1439
|
15
|
HAZİRAN-2018
|
CUMA
|
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
|
2
|
ŞEVVAL
|
1439
|
16
|
HAZİRAN-2018
|
CUMARTESİ
|
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
|
3
|
ŞEVVAL
|
1439
|
17
|
HAZİRAN-2018
|
PAZAR
|
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
|
1
|
ZİLKADE
|
1439
|
14
|
TEMMUZ-2018
|
CUMARTESİ
|
........
|
1
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
12
|
AĞUSTOS-2018
|
PAZAR
|
........
|
9
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
20
|
AĞUSTOS-2018
|
PAZARTESİ
|
AREFE
|
10
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
21
|
AĞUSTOS-2018
|
SALI
|
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
|
11
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
22
|
AĞUSTOS-2018
|
ÇARŞAMBA
|
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
|
12
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
23
|
AĞUSTOS-2018
|
PERŞEMBE
|
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
|
13
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
24
|
AĞUSTOS-2018
|
CUMA
|
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
|
1
|
MUHARREM
|
1440
|
11
|
EYLÜL-2018
|
SALI
|
HİCRİ YILBAŞI
|
10
|
MUHARREM
|
1440
|
20
|
EYLÜL-2018
|
PERŞEMBE
|
AŞURE GÜNÜ
|
1
|
SAFER
|
1440
|
10
|
EKİM-2018
|
ÇARŞAMBA
|
........
|
1
|
R.EVVEL
|
1440
|
09
|
KASIM-2018
|
CUMA
|
........
|
11
|
R.EVVEL
|
1440
|
19
|
KASIM-2018
|
PAZARTESİ
|
MEVLİD KANDİLİ
|
1
|
R.AHİR
|
1440
|
08
|
ARALIK-2018
|
CUMARTESİ
|
........
ARABA FİYATINA KURBANLIK
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Erzurum'dan getirilen 1 ton 50 kilogram ağırlığındaki kurbanlık tosun, 21 bin 500 TL'dan satışa çıkarıldı.
Kurban bayramı yaklaşırken ilçedeki hayvan pazarında hareketlilik başladı. Besiciler, yıl boyu büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları satışa çıkardı. Pazarda en büyük ilgiyi, Erzurum'dan getirilen, 'Paşa' adlı tosun gördü. 1 ton 50 kilogram ağırlığındaki kurbanlık, neredeyse bir araba fiyatına 21 bin 500 TL'den satışa sunuldu.
Tosunun sahibi Muhammet Yıldız, "Pazarın en büyüğü diyebiliriz. 1 tondan fazla ağırlığa sahip. Arabadan daha değerli bir hayvan. Araba kurban olmuyor, bu kurban oluyor. Zapdetmek biraz zor oluyor. Büyüklüğü görenleri şaşırtıyor. Bakalım satabilecek miyiz?” dedi. Kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre farklılık olmadığını ifade eden Yıldız, "Aynı fiyatlara satış yapıyoruz. 25 gün falan burada satışa devam edeceğiz. Alana, satana Allah hayırlı etsin. İnşallah kazasız belasız bir bayram geçiririz" diye konuştu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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