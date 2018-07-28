Kurban Bayramı 2018 tatili 9 gün mü olacak? Ağustos ayına denk gelen Kurban Bayramı tatilini fırsata çevirmek isteyenler bu sorunun cevabını arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Kurban Bayramı 4 gün. Resmi olarak da bayram boyunca 4 gün ve arefe gününün yarısı tatil sayılıyor. Ancak haftaiçine denk gelen Kurban Bayramı'nda arefe günü eğer tam gün tatil sayılırsa, 9 günlük tatilin önü açılmış olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ve 2018 Kurban Bayramı'na dair detaylar haberimizde.

2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2018 yılında Ağustos ayının 21'ine yani Salı gününe denk geliyor. Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi. Kurban Bayramı 24 Ağustos Cuma günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? 9 GÜN MÜ?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına dair henüz resmi bir açıklama geldi. Daha önce bu gibi durumlarda çalışanlar Arefe günü tam gün idari izinli sayılmış ve bayram tatili 9 güne çıkartılmıştı. Konu ile ilgili resmi açıklama gelir gelmez detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI İÇİN EK YHT SEFERİ

TCDD Taşımacılık AŞ, Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için Ankara-İstanbul (Pendik) hattına ek yüksek hızlı tren (YHT) seferleri koydu.

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 17, 18, 20 ve 26 Ağustos'ta her gün Ankara'dan saat 13.25, İstanbul'dan saat 18.45'te hareket edecek trenlerle 3 bin 288 kişilik ek kapasite sağlanacak.

Kurban Bayramı süresince seyahat edecek yolcuların gidiş-dönüş biletlerini aynı anda alabilmesi için 27 Ağustos'a kadarki tüm YHT seferlerinin biletleri 25 Temmuz'da satışa sunulacak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RESMİ GÜNLER TAKVİMİ

​HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.EVVEL 1439 18 OCAK-2018 PERŞEMBE ........ 1 C.AHİR 1439 17 ŞUBAT-2018 CUMARTESİ ........ 1 RECEB 1439 19 MART-2018 PAZARTESİ ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 4 RECEB​ 1439​ 22 MART-2018​ PERŞEMBE​ REGAİB KANDİLİ​ 26 RECEB 1439 13 NİSAN-2018 CUMA MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1439 17 NİSAN-2018 SALI ........... 14 ŞABAN 1439 30 NİSAN-2018 PAZARTESİ BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1439 16 MAYIS-2018 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1439 10 HAZİRAN-2018 PAZAR KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1439 14 HAZİRAN-2018 PERŞEMBE AREFE 1 ŞEVVAL 1439 15 HAZİRAN-2018 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1439 16 HAZİRAN-2018 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1439 17 HAZİRAN-2018 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1439 14 TEMMUZ-2018 CUMARTESİ ........ 1 ZİLHİCCE 1439 12 AĞUSTOS-2018 PAZAR ........ 9 ZİLHİCCE 1439 20 AĞUSTOS-2018 PAZARTESİ AREFE 10 ZİLHİCCE 1439 21 AĞUSTOS-2018 SALI KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1439 22 AĞUSTOS-2018 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1439 23 AĞUSTOS-2018 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1439 24 AĞUSTOS-2018 CUMA KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1440 11 EYLÜL-2018 SALI HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1440 20 EYLÜL-2018 PERŞEMBE AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1440 10 EKİM-2018 ÇARŞAMBA ........ ​1 R.EVVEL 1440​ 09 KASIM-2018​ CUMA ........​ ​11 R.EVVEL​ 1440​​ 19 KASIM-2018​​ PAZARTESİ​ MEVLİD KANDİLİ​ 1 R.AHİR​ 1440​​ 08 ARALIK-2018​​​ CUMARTESİ ........​

ARABA FİYATINA KURBANLIK

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Erzurum'dan getirilen 1 ton 50 kilogram ağırlığındaki kurbanlık tosun, 21 bin 500 TL'dan satışa çıkarıldı.

Kurban bayramı yaklaşırken ilçedeki hayvan pazarında hareketlilik başladı. Besiciler, yıl boyu büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları satışa çıkardı. Pazarda en büyük ilgiyi, Erzurum'dan getirilen, 'Paşa' adlı tosun gördü. 1 ton 50 kilogram ağırlığındaki kurbanlık, neredeyse bir araba fiyatına 21 bin 500 TL'den satışa sunuldu.

Tosunun sahibi Muhammet Yıldız, "Pazarın en büyüğü diyebiliriz. 1 tondan fazla ağırlığa sahip. Arabadan daha değerli bir hayvan. Araba kurban olmuyor, bu kurban oluyor. Zapdetmek biraz zor oluyor. Büyüklüğü görenleri şaşırtıyor. Bakalım satabilecek miyiz?” dedi. Kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre farklılık olmadığını ifade eden Yıldız, "Aynı fiyatlara satış yapıyoruz. 25 gün falan burada satışa devam edeceğiz. Alana, satana Allah hayırlı etsin. İnşallah kazasız belasız bir bayram geçiririz" diye konuştu.

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