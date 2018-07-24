2018'in yarısını geride bıraktığımız şu günlerde resmi tatil günlerini de geride bırakıyoruz. son olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladık. Ancak 15 Temmuz pazar gününe denk geldiği için çalışanlar için fazladan bir tatils öz konusu olmadı. En yakın resmi tatil ise Kurban Bayramı'nda. İşte 2018 yılındaki resmi tatil günleri...

2018 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ VE BAYRAMLAR

Kurban Bayramı Arefesi 20 Ağustos 2018 (Pazartesi gününe denk geliyor)

Kurban Bayramı 1. gün 21 Ağustos 2018 (Salı gününe denk geliyor)

Kurban Bayramı 2. gün 22 Ağustos 2018 (Çarşamba gününe denk geliyor)

Kurban Bayramı 3. gün 23 Ağustos 2018 (Perşembe gününe denk geliyor)

Kurban Bayramı 4. gün 24 Ağustos 2018 (Cuma gününe denk geliyor)

Zafer Bayramı 30 Ağustos 2018 (Perşembe gününe denk geliyor)

Cumhuriyet Bayramı 28-29 Ekim 2018 (Pazar-Pazartesi gününe denk geliyor)

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