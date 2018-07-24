Kurban Bayramı 2018 tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatilini fırsata çevirmek isteyenler bu sorunun cevabını arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Kurban Bayramı 4 gün. Resmi olarak da bayram boyunca 4 gün ve arefe gününün yarısı tatil sayılıyor. Ancak haftaiçine denk gelen Kurban Bayramı'nda arefe günü eğer tam gün tatil sayılırsa, 9 günlük tatilin önü açılmış olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ve 2018 Kurban Bayramı'na dair detaylar haberimizde.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2018 yılında Ağustos ayının 21'ine yani Salı gününe denk geliyor. Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi. Kurban Bayramı 24 Ağustos Cuma günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? 9 GÜN MÜ?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına dair henüz resmi bir açıklama geldi. Daha önce bu gibi durumlarda çalışanlar Arefe günü tam gün idari izinli sayılmış ve bayram tatili 9 güne çıkartılmıştı. Konu ile ilgili resmi açıklama gelir gelmez detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI İÇİN EK YHT SEFERİ

TCDD Taşımacılık AŞ, Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için Ankara-İstanbul (Pendik) hattına ek yüksek hızlı tren (YHT) seferleri koydu.

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 17, 18, 20 ve 26 Ağustos'ta her gün Ankara'dan saat 13.25, İstanbul'dan saat 18.45'te hareket edecek trenlerle 3 bin 288 kişilik ek kapasite sağlanacak.

Kurban Bayramı süresince seyahat edecek yolcuların gidiş-dönüş biletlerini aynı anda alabilmesi için 27 Ağustos'a kadarki tüm YHT seferlerinin biletleri 25 Temmuz'da satışa sunulacak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RESMİ GÜNLER TAKVİMİ

​HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.EVVEL 1439 18 OCAK-2018 PERŞEMBE ........ 1 C.AHİR 1439 17 ŞUBAT-2018 CUMARTESİ ........ 1 RECEB 1439 19 MART-2018 PAZARTESİ ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 4 RECEB​ 1439​ 22 MART-2018​ PERŞEMBE​ REGAİB KANDİLİ​ 26 RECEB 1439 13 NİSAN-2018 CUMA MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1439 17 NİSAN-2018 SALI ........... 14 ŞABAN 1439 30 NİSAN-2018 PAZARTESİ BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1439 16 MAYIS-2018 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1439 10 HAZİRAN-2018 PAZAR KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1439 14 HAZİRAN-2018 PERŞEMBE AREFE 1 ŞEVVAL 1439 15 HAZİRAN-2018 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1439 16 HAZİRAN-2018 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1439 17 HAZİRAN-2018 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1439 14 TEMMUZ-2018 CUMARTESİ ........ 1 ZİLHİCCE 1439 12 AĞUSTOS-2018 PAZAR ........ 9 ZİLHİCCE 1439 20 AĞUSTOS-2018 PAZARTESİ AREFE 10 ZİLHİCCE 1439 21 AĞUSTOS-2018 SALI KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1439 22 AĞUSTOS-2018 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1439 23 AĞUSTOS-2018 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1439 24 AĞUSTOS-2018 CUMA KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1440 11 EYLÜL-2018 SALI HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1440 20 EYLÜL-2018 PERŞEMBE AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1440 10 EKİM-2018 ÇARŞAMBA ........ ​1 R.EVVEL 1440​ 09 KASIM-2018​ CUMA ........​ ​11 R.EVVEL​ 1440​​ 19 KASIM-2018​​ PAZARTESİ​ MEVLİD KANDİLİ​ 1 R.AHİR​ 1440​​ 08 ARALIK-2018​​​ CUMARTESİ ........​

KIZILAY, KURBAN BAYRAMI'NDA 3 MİLYON 800 BİN İNSANA ULAŞACAK

Kızılay, yaklaşan Kurban Bayramına yönelik 'Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası'nı başlattı. Kızılay, kampanya kapsamında bağış bedellerini yurt dışında 590 TL, yurt içinde ise 750 TL olarak açıkladı.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay, Türkiye dahil yaklaşık 40 ülkede 170.000 vekalet sahibi adına kurban kesip, yaklaşık 3 milyon 800 bin kişiye kurban bereketini ulaştıracak dedi. Kızılay'ın 'Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası’, Taksim'de bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla başladı. Kızılay Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının başında, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangın felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Kınık, Maalesef büyük bir felaketle karşı karşıya kaldılar. Can kayıpları var. Biraz önce Atina ile konuştum. Malumunuz Hilal-i Ahmet kurucusu Marko Paşa bir Osmanlı - Rum Paşasıydı. Daha sonra müdabele döneminde ailesi Yunanistan'a geçti. Torunları Atina'da yaşıyor. Marko Paşa'nın torunuyla biraz önce telefonda konuştum. Hamdolsun sağlığı ve sıhhati iyiydi. Biz de Yunan Kızılhaç'ına yapabileceğimiz yardımlar hakkında teklifimizi ilettik. Eğer bir ihtiyaçları olursa bize bildireceklerini ifade ettiler. Biz de milletimiz adına başsağlığı dileklerimizi de ilettik diye konuştu.

'KONSERVE MODEL'

Türk Kızılayı'nın vekaletle kurban kesim kampanyasında yaklaşık 10 yıldır bir model olduğunu aktaran Kerem Kınık, bu modelle kurban paylarının bir konserve haline getirilerek ömrünün uzatıldığını, bununla da kurban döneminde bollaşan et bereketinin yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dönüştürülebileceği bir sistem olduğunu ifade etti.

1 MİLYON 750 BİN KURBAN KONSERVESİ ÜRETİLMESİ PLANLANIYOR

Kınık, şunları söyledi Kurbanda Kızılay Modeli sayesinde hayırseverler kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak kolaylıkla yerine getirebilecek. Bu çağdaş model sayesinde özenle seçilen kurbanlıklar, veterinerler tarafından seçilerek modern kombinalarda İslami usullere göre vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı'nın ilk üç günü kesilecek. Dini vecibeler açısından vatandaşlarımızdan işi son güne bırakmamalarını istiyoruz. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlerde din görevlileri, veterinerler ve noter de hazır bulunacak. Yurt içinde kesimi yapılan kurbanlıkların etleri kıyma ve kuşbaşı konservesi yapılarak yıl boyu dağıtılacak. 2018 yılında yurtiçinde dağıtılmak üzere 1 milyon 750 bin kurban konservesi üretilmesi planlanıyor. Yurt dışında kesimi yapılan kurbanlıkların etleri ise anlık olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurt içi ve yurtdışında 3 milyon 800 bin ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban paylarını ulaştırmak, 2018 yılı vekalet yurt içi 85 bin yurt dışı 85 bin olmak üzere toplam 170 bin hisse olarak hedefleniyor. Yurt içinde kesilen kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlık teneke kutulara konacak. Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

40 ÜLKEDE 170 BİN HİSSE KURBAN KESİMİ

Kurban etlerinin yaklaşık 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydeden Başkan Kınık, Vekâletini Kızılay’a verecek olan vatandaşlarımız için ücretler, yurt içinde 750 lira, yurt dışında 590 lira olarak belirlendi. Bu kesimleri, Türkiye’de ve yurt dışında gerekli İslami şartları yerine getirerek, Diyanet’in önerdiği usullerle gerçekleştiriyoruz. Yurt içinde kesilecek olan kurbanların etlerini konserve yapıp 18 ay boyunca ihtiyaç sahiplerinin sofralarına taşıyacağız diye konuştu. Kerem Kınık, dünyanın dört bir yanında yer alan bu ülkeler arasında Bosna Hersek ve Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu Balkan ülkeleri ile Senegal, Nijer, Çad, Etiyopya’nın da bulunduğu Afrika ülkeleri, Pakistan, Bangladeş, Kırgızistan, Moğolistan, Filistin, Irak gibi ülkeler olduğunu açıkladı.



BAĞIŞ NASIL YAPILIYOR

Kurban vekaletlerinin farklı yollardan Kızılay'a verilebileceğini belirten Kınık, bunun en kolay yolunun da Kızılay'ın web sitesi üzerinden kredi kartıyla yapılabileceğini vurguladı. Öte yandan vatandaşlar kurban vekaleti vermek için şu alternatifleri kullanabilir; bankalardaki Kızılay bağış hesaplarını, Kızılay Şubelerini, PTT şubelerindeki Kızılay Posta Çeki hesabını, 168 ücretsiz çağrı merkezini ve www.kizilay.org.tr internet adresini kullanarak vekâletlerini verebilecekler.

TAKSİT İMKANI SUNULUYOR

Ödemesini kredi kartı aracılığıyla gerçekleştirecek olan vekâlet sahipleri, 4 taksit imkânından yararlanabiliyor. Vekaletlerini Kızılay'a vermek isteyen yurt dışındaki vatandaşlarımız ise Kızılay internet sayfası üzerinden bağışı menüsünü kullanarak online ödeme yapabilecek. Kızılay'ın danışma ve bağış hattını arayarak uluslararası kredi kartı ile vekâlet bedelini ödeyebilecek. Ayrıca Almanya'daki Ziraat Bankalarının Kızılay hesap numarası aracılığı ile de kurban vekalet bedelini ödeyebilecek.

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