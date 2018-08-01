Kurban Bayramına az bir süre kala Kurban Bayramı tatili merak ediliyordu. Uzun süren tartışmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatili için son noktayı koydu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kalın'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

"Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır"

Kabine toplantısında, yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin bir karar alındığını söyleyen Kalın, "Yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yani arife günü olan pazartesi de tatile dahil edilmiş bulunuyor." dedi.

2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu sene (2018) 21 Ağustos Salı günü itibariyle başlayacak. 24 Ağustos Cuma günü sona erecek. Her bayramda olduğu gibi bu bayram tatilinde de akraba ziyaretleri yapılacak.

İŞTE KURBAN BAYRAMI TATİL BAŞLANGICI

18 Ağustos Cumartesi 1 19 Ağustos Pazar 2 20 Ağustos Pazartesi 3 21 Ağustos Salı 4 22 Ağustos Çarşamba 5 23 Ağustos Perşembe 6 24 Ağustos Cuma 7 25 Ağustos Cumartesi 8 26 Ağustos Pazar 9

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