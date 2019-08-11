"Onlar sondaj yapacak! Türkiye izleyecek! Bu çok komik!"

Moro Müslümanlarının yoğun yaşadığı Mindanao Adası'ndaki Cotabato (bölgesel başkent) kentinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde cami, mescit ve ibadete uygun alanlarda bayram namazı kılındı. Namaz öncesi ve sonrasında dua eden cemaat daha sonra bayramlaştı.

Türkiye'den bayram vesilesiyle bölgeye gelen Türk sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri de namazda saf tuttu, Moro Müslümanları ile sarılarak bayramlaştı ve çikolata ile şeker dağıttı.

AVUSTRALYA

Kurban Bayramı’nın ilk gününde 600 binden fazla Avustralyalı Müslüman, 200’den fazla cami ve mescitte bayram namazını kıldı.

Avustralya’da Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde faaliyet gösteren 19 caminin yanı sıra Türk kuruluşlarına ait camilerde, bayramnamazını eda etmek isteyen binlerce Müslüman'a ev sahipliği yaptı.

PEKİN

Çin’de Müslümanlar, Kurban Bayramı için camileri doldurdu.

Başkent Pekin’deki kentin en eski ve büyük camilerinden biri olan Niucie Camisi'nde bir araya gelen yediden yetmişe Çinli Müslümanlar bayram namazı için saf tuttu. Caminin tıklım tıklım dolduğu bayram namazı sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Namazın kılınmasının ardından kurbanlıklar görevliler tarafından kesildi.

Çin'deki 56 etnik gruptan 10'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

Huilerin ve Uygurların Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki otonom bölgesi bulunurken bazı eyaletlerde Müslümanlara ait küçük otonom idareler de yer alıyor.

KIRGIZİSTAN

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği alanlardan biri Başbakanlık binası önündeki meydan oldu.

Başmüftü Toktomuşev'in kıldırdığı bayram namazının ardından vatandaşlar birbirleriyle ve din görevlileri ile bayramlaşmak için uzun kuyruk oluşturdu.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan'da Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde ülkedeki tüm cami ve mescitlerde bayram namazıkılındı.

Başkent Taşkent'te binlerce insan bayram namazı için sabah erken saatlerde camilere akın etti. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, cami etraflarında güvenlik önlemleri alındı.

GÜRCİSTAN

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı namazlarını başkent Tiflis'teki çift mihraplı olarak da bilinen Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı.

Kurban Bayram namazını kılmaya gelen Müslümanlar bayram kalabalığından dolayı camide yer bulamayınca namazlarını caminin iç avlusunda ve caminin karşısındaki cadde üzerinde kıldı.

ENDONEZYA

Endonezya'nın Palembang kentindeki Müslümanlar, bayram namazını kılarak ve dua ederek Kurban Bayramı kutlamalarına başladı.

MISIR

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Müslümanlar, Kurban bayramı namazını başkentin en büyük camilerinden Amr Bin el-As Camisi'nde kıldı.

BALKANLARDA KURBAN BAYRAMI COŞKUSU

Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

Balkan ülkelerinde yaşayan binlerce Müslüman bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti, sevdikleriyle bayramlaştı.

Müslümanlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

KERKÜK'TE BAYRAM NAMAZI

Irak'ın Kerkük kentinde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.

Kent merkezindeki Büyük Nur Camisi'ne bayram namazı kılmak için gelen Türkmen, Kürt ve Arap vatandaşlar birlikte saf tuttu.

Güvenliğin nispeten azaldığı bölgede, camiyi dolduran vatandaşlar, Kerkük, Irak ve İslam dünyasının huzur, barış ve istikrarı için dua etti.

İSVEÇ'TE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, bayram namazını kıldı.

Başkentte yaşayan Müslümanlar, sabah erken saatlerde yer bulabilmek için en yakın camilere akın etti.

Norveç'in Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Camisi’nde dün düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle ülkedeki camilerde güvenlik önlemleri artırıldı.

MESCİD-İ AKSA'YA AKIN ETTİLER

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman bayram namazıkıldı.

Arife günü yatsı namazından itibaren Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilerin sayısı sabah namazında binlere ulaştı. Ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün uzak mahalleleri ile İsrail'e bağlı Filistin kentlerinden Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinli Müslümanlar, Harem-i Şerif'in içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesine çıkan yollarda araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

GAZZELİLER BAYRAM NAMAZINI DOĞU SINIRINDA KILDI

Gazze'nin doğu sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerinin gerçekleştirildiği bölgede toplanan yüzlerce kişi, Filistin direniş gruplarının liderlerinin de bulunduğu kalabalıkla saf tuttu.

Namaz elbiselerini giyen çocukların da ailelerinin yanında bayram namazına katıldığı görüldü.

Bayram hutbesini okuyan İslami Cihad yöneticisi Halid el-Batş, "Filistin halkı, Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemleri konusunda ısrarcı olduğu, Yüzyılın Anlaşması'nı ve Filistin davasının tasfiye çabalarını reddettiği yönünde mesaj veriyor. Açlık, kapıların kapatılması ve abluka, halkın bu konudaki düşüncesini değiştiremeyecek." dedi.

TOKYO'DA CAMİ DOLUP TAŞTI

Japonya'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için Tokyo Camii'ne akın etti. Yoğun katılım nedeniyle cami dolunca, bayram namazı iki kez kılındı.

RUSYA'DA CAMİLERE SIĞAMADILAR

Rusya'nın başkenti Moskova'da Müslümanlar, bayram namazı kılmak için camilere akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği Moskova Merkez Camisi'nde bayram namazı öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Camiye çıkan bütün sokaklar bayram namazı için trafiğe kapatıldı. Camiye gelenlere metal dedektörle detaylı üst araması yapıldı.

Camilere sığmayan 100 binden fazla Müslüman, bayram namazını sokaklarda kıldı. Yaklaşık 20 milyon Müslüman'ın yaşadığı Rusya’da 7 bin civarında cami ve mescit bulunuyor.

BAKAN AKAR DA KKTC'DE NAMAZINI KILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, bayram namazı için camilere akın etti.

Hala Sultan ve diğer camiler, bayram namazı öncesinde kısa sürede doldu.

Bayram namazı, okunan teşrik tekbirleri, hutbe ve duaların ardından Müslümanlar, Hala Sultan Cami avlusunda birbirleriyle bayramlaştı. Vatandaşlara namaz çıkışında lokum ikram edildi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi de bayram namazını Hala Sultan Cami'nde eda etti.

ALMANYA'DA 'CAMİ SALDIRILARI' MESAJI

Müslümanlar bayram namazını kılmak için başta Moabit semtinde bulunan Ayasofya Camisi başta olmak üzere başkentteki camilere akın ederek, saf tuttu.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Köln Merkez Camisi'nde bayram namazı öncesinde verdiği vaazda, "Son zamanlarda daha da artış gösteren inancımıza ve kutsal mekanlarımıza yapılan farklı boyuttaki saygısızlıklar maalesef bizleri derinden üzmektedir. Bizler her ne olursa olsun sağduyu ile hareket etmekten asla vazgeçmeyecek, on yıllardır sırt sırta, omuz omuza, alın terimizle birlikte suladığımız bu topraklarda, birkaç kişi veya grubun birlik ve beraberliğimizi bozmalarına asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.

KABE'DE BULUŞTULAR

Hac ibadetini eda etmek için Mekke’ye gelen 2 milyon Müslüman Kurban Bayramı Namazı için Kabe’de buluştu.

Hac ibadetini eda etmek için dünyanın dört bir tarafından Mekke’de bulunan 2 milyon Müslüman Kurban Bayramı Namazı kıldı. Kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2 milyon hacı, Arafat Vakfesi'ni tamamladıktan sonra Müzdelife'ye geçti. Kurban Bayramı namazı kılmak isteyen hacılar Kabe’ye geldiler. Kabe imamına uyan binlerce Müslüman hep bir ağızdan tekbir getirdi. Müslümanlar kılınan namazın ardından coşku ile bayramlaştı.