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        Haberler Ekonomi Turizm Kurban Bayramı yaklaştı, kapıda vize ile feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı - Turizm Haberleri

        Kurban Bayramı yaklaştı, kapıda vize ile feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı

        Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması, Kurban Bayramı'nda da talep görüyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç, bayram döneminde adalara giden feribotların doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığını ve ek seferlerin koyulacağını belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:36 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:36
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        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
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        Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da halktan talep görüyor. Kurban Bayramı tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyenler, vize başvurularını yaptı.

        Kurban Bayramı'nın da Ramazan Bayramı gibi yoğun geçeceğini, hatta yaz sezonun başlamasıyla daha olumlu geri dönüşler alacaklarını söyleyen TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, "Kapıda vize her geçen gün ivme kazanıyor. Bekleme süreci maalesef 2-3 saat arasında uzuyor. Ama 3-4 gün gibi uzun süreli kalacak olan vatandaşlar yine tercihini adalardan yana yapıyorlar. Feribot sayılarında da ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Bayram döneminde adalara giden feribotların doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşıyor. Ayrıca bayram döneminde ek seferler konulacak. Ciddi bir talep var ve adaların bu sene Türk müşteri rekorunu kıracağı söylenebilir" dedi.

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        Adalar arasında geçiş sürecinin de konuşulduğunu belirten Meriç, "Adalar arasındaki geçişin olmasına Yunanistan'ın da talepleri var. Ancak adalar arasındaki emniyet problemini tam olarak aşamadıkları için bu geçiş talebi gerçekleştirilemedi. Fakat bu konu üzerinde görüşmeler devam ediyor. Kapıda vize uygulamasında ilk olarak 10 ada belirlenmişti. Ancak yine emniyet ve benzeri problemler nedeniyle 5 ada ile başlatılmıştı. Şimdi 10 ada da seferlere başladı. Bu adaların tamamı için talep artışı sürüyor. Ancak 10 adanın hepsine direkt seferler yeni koyuldu. Sakız, Midilli, Kos, Samos ve Rodos adalarına talep hep çok yüksek oluyor. Kalimnos ve Leros gibi yeni sefer başlayan adalara ise tanıtımlar ve vatandaşların ziyaretiyle taleplerin artacağını söylemek mümkün" diye konuştu.

        'SAKIZ VE MİDİLLİ'YE GİDEN TÜRK YOLCU ÇOK DAHA FAZLA'

        Ayvalık-Midilli Adası'na nisan ile 2 Haziran arasında 3 bin 671 kapıda vizenin geçtiğini belirten acente yetkilisi Kadir İnandı, "Sakız Adası için de yine bu civarda rakam verebiliriz. Böylece vizesi olan ya da yeşil pasaporta sahip olan arkadaş grupları, aileler vizesi olmayanları teşvik ederek kapıda vizeye yönlendiriyor ve Yunan adalarına ciddi bir vatandaş talebi oluyor. Kapıda vize ile nisan ve mayıs aylarındaki yolcu sayımızda geçmiş yılların aynı aylarına göre çok ciddi artış yaşandığını söyleyebiliriz. Eskiden eylül ayı itibarıyla biten seferler artık yıl sonuna kadar devam edecek. Ayvalık-Midilli Adası ve Sakız Adası'nın kontenjanları diğer adalara göre daha yüksek. Sakız ve Midilli adalarına giden Türk yolcu sayısı çok daha fazla. Örneğin, Ayvalık'tan Midilli'ye giden yolcu sayısı ile Marmaris'ten Rodos Adası'na giden yolcu sayısı aynı civarda ancak millet olarak farklılık göstermektedir. 2019 yılında son kapı vizesi ile bu yılki kapıda vize oranları karşılaştırıldığında, şu anki yoğunluk 2019'daki ilgili aylara göre 3 kat daha fazla" ifadelerini kullandı.

        Kurban Bayramı'nda rezervasyonların dolduğunu söyleyen İnandı, "Feribotlarımızda çok az yer kaldı. Bunun ayrıca sebebi ise tatilin uzun olması, okulların kapanıyor olmasıdır. Haziran 14 ile başlayıp 23'üne kadar biten bayram periyodu içinde dolu dolu geçecek. Ayrıca Yunan polisleri de güvenlik önlemleri için çok hazırlar, Midilli Adası'nda sadece kapıda vize kontrolü için görevlendirilmiş en az 30 polis var. Tatillerinde yine Yunan adalarını ziyaret etmek isteyen vatandaşların en az 4 gün içinde pasaport ve gerekli evrakla başvurmaları gerekiyor. Bizim ise Yunanistan'da ilgili bölüme seyahat gününden 2 gün önce teslim etmemiz gerekiyor. Kapıda vize uygulamasının ücreti yine 60 euro olarak devam ediyor" dedi.

        * Haberin görselleri DHA ve AA'dan servis edilmiştir.

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