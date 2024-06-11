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        Kurban kesmek yerine para bağışı yapmak olur mu? Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi?

        İslam alemi 16 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı'nda hac ve kurban ibadetlerini yerine getirecek. Bayrama artık sayılı günlerin kalmasıyla "Kurban kesmek yerine bedeli para veya sadaka olarak verilir mi?" sorusu yeniden gündeme geldi. İşte, Diyanet'in konuya ilişkin cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 11:30 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:30
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        İslam dünyasıi, bir Kurban Bayramı'nı daha karşılamak için gün sayıyor. Dört gün sürecek olan bayramda Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için kurbanlar kesilecek. Bu bağlamda gözler "Kurban kesmek yerine para bağışı yapmak olur mu?" sorusuna çevrildi. Diyanet ise merak edilen konuya ilişkin açıklama yaptı. İşte, detaylar...

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        KURBAN KESMEK YERİNE PARA BAĞIŞI YAPMAK OLUR MU?

        İbadetlerin şekil, şart ve rükünleri olduğu gibi hikmetleri, amaçları ve teşri gerekçeleri de vardır. İbadetlerdeki bu özelliklerin birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Diğer taraftan ibadetler ancak emredildikleri şekliyle yerine getirilir. Her ibadetin bir yapılış şekli vardır. Kurban ibadeti de ancak kurban olacak hayvanın usûlüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilebilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, 5/360).

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        Bedelini infak etmek suretiyle, kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Zira hayvanın kesilmesi bu ibadetin rüknüdür. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban meşru kılındıktan sonra her yıl bizzat kurban kesmek sureti ile bu ibadeti yerine getirmiştir (Tirmizî, Edâhî, 11 [1506-1507]; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119 [1712, 1714]; Müslim, Edâhî, 17 [1966]).

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        KURBAN KESMEK YERİNE SADAKA VERİLEBİLİR Mİ?

        Hz. Peygamber (s.a.s.), Kurban Bayramı’nda Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın her bir parçasının kişinin hayır hanesine kaydedileceğini ifade etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1 [1493]; İbn Mâce, Edâhî, 3 [3126]).

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        Allah Teâlâ’nın rızasını kazanmak niyetiyle, karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak da Müslümanın önemli vazifelerinden biridir. Zaruret derecesinde ihtiyaç içerisinde bulunan kimseye yardım etmek dinimizde farz kabul edilmiştir.

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        Ancak bu iki ibadetin birbirinin alternatifi olarak sunulması doğru değildir. Bu sebeple kesme olmadan hayvanı, sadaka olarak bir kişiye vermek kurban yerine geçmez (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 6/320). Aynı şekilde kurban bedelini de yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle, kurban ibadeti ifa edilmiş olmaz.

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