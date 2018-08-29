Kurbanlık bilançosu
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

"Kurbanlık" bilançosu

Kurban Bayramı'nda 1 milyonun üzerinde büyükbaş ve 3 milyona yakın küçükbaş satıldığı bildirildi. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, 2016'da 924 bin büyükbaş, 2 milyon 720 bin küçükbaş, geçen yıl ise 818 bin büyükbaş ve 2 milyon 720 bin küçükbaş hayvanın Kurban Bayramı'nda kesildiğini hatırlattı

29.08.2018 - 11:56 | Güncelleme: AA

Tunç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 200 bin büyükbaş ve 3 milyon 800 bin küçükbaş hayvanın olduğunu ifade ettiğini belirterek, "Henüz resmi rakamlar açıklanmamasına karşın 1 milyonun üzerinde büyükbaş, 3 milyona yakın küçükbaş kurbanlık satıldı.Bu, 'neredeyse pazara çıkan bütün kurbanlıklar satıldı' demek oluyor, yani fiyatlar makul seviyede oluşmuş. Spekülasyon yapanların dediği gibi anormal rakamlar ortaya çıkmamıştır." dedi.

Et ve Süt Kurumunun (ESK) satılamayan kurbanlıkları aldığına dikkati çeken Tunç, kurbanlıklarını pazarlara getirip satmak isteyenlerin mağdur edilmediğini aktardı. Kurbanlıkların satış merkezlerine nakillerinin ve yer kiralarının yüksek olduğunu belirten Tunç, belediyelerden kira miktarı konusunda duyarlı olmalarını istedi.

ESK'YE TEŞEKKÜR

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik de geçen yıla oranla hemen hemen aynı miktarda küçükbaş hayvan satıldığını söyledi. Çelik, son iki yıldır bayram tatillerinin uzun olmasından dolayı kurbanlık satışlarının beklenilenden az olduğunu dile getirdi.

Başta yem olmak üzere yetiştiricilerin maliyetlerinin arttığına işaret eden Çelik, "Girdi maliyetlerindeki artışlara rağmen hayvanların fiyatları geçen yıla göre çok fazla artış göstermedi.

Bu bayramda bin lira ile 2 bin 500 liraya kadar kurbanlık koyun ve koç alıcı buldu. Ancak bayramın üçüncü gününde fiyatlar yüzde 25 düştü." değerlendirmesinde bulundu. Çelik, ESK'ye de satılamayan kurbanlıkları almasından dolayı teşekkür etti.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.