Küresel eğlence ve medya sektörü 4 trilyon dolara koşuyor

PwC'nin Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2025-2029 raporuna göre, reklam modellerini dönüştürüp hiper-kişiselleştirmeyi teşvik eden yapay zekânın etkisiyle reklam harcamalarının eğlence ve medya tüketimi harcamalarından üç kat daha hızlı büyümesini sağlayacak.

Canlı müzik, sinema ve etkinlikler gibi dijital harici kategoriler, 2024 yılında sektör harcamalarının %61'ini oluşturarak tüketici sektörü gelirlerine öncülük etmeye devam ediyor.

Uluslararası izleyicilerin yerel yapım filmlere daha fazla harcama yapma eğilimi devam ederken, 2024 yılında 33 milyar dolar olan küresel sinema gelirlerinin 2029 yılında 42 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Video oyunlarında 2024'te 224 milyar dolar olan küresel gelirin 2029'da 300 milyar dolara ulaşarak film ve müzik endüstrisi gelirlerinin toplamını geride bı rakacağı öngörülüyor.

Türkiye'de tüm eğlence ve medya pazarının 2029'a kadar yıldan yıla %9,35 büyüme oranı ile 4,81 milyar dolar olması bekleniyor.

PwC'nin Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2025-29 raporuna göre, küresel eğlence ve medya (E&M) sektörü 2024 yılında 3 trilyon ABD doları gelire yaklaştı ve reklam harcamalarının platformlar arasında artmasıyla 2029 yılında 3,5 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Eğlence ve medya sektörünün 2029 yılına kadar %3,7'lik yıllık bileşik büyüme (CAGR) oranı ile öngörülen küresel ekonomik büyüme ortalamasının üzerinde, ancak pandemi öncesi seviyelere kıyasla daha düşük bir oranda büyüyeceği tahmin ediliyor. Sektörde yerel ve uluslararası rekabet artarken, ekonomik belirsizlik ve tüketici harcamalarındaki zayıf büyümenin, raporun kapsadığı 2029 yılına kadar olan dönem süresince eğlence ve medya sektörler inin büyüme oranları üzerinde bir baskı oluşturması bekleniyor. PwC Türkiye Eğlence ve Medya Sektörü Lideri Cenk Uslu raporla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Rapor, ekonomik belirsizlik, artan maliyetler ve duraklayan tüketici harcamaları gibi etkenlerin, dünya eğlence ve medya sektörünün büyümesini zorlaştırdığını ortaya koyuyor. Bu trendin genel olarak ülkemizdeki durumu da yansıttığını söyleyebiliriz. Sektör oyuncularının bu dönemde reklamcılık ve yapay zekânın sunduğu yeni etkileşim modellerinden yararlanması ve uygun maliyet, kişiselleştirilmiş içerik avantajlarını değerlendirmesi önem taşıyor. Yine, bağlantılı ekosistemlerin değerlendirilmesi ile elde edilebilecek önemli fırsatlar da mevcut. Rapor, sektörün geleceğe hazır olması için daha çevik, yaratıcı ve proaktif bir yaklaşım benimsemesi gerektiğinin altını çiziyor."

PwC Türkiye Telekomünikasyon, Medya, Teknol oji Sektörü Lideri Serhat Onan da raporla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2025-2029 raporu, sektör açısından içerik üretiminin yanı sıra iş modellerinin de yeni baştan şekillendiğine işaret ediyor. Raporda yer alan Türkiye ile ilgili verilere baktığımızda, özellikle kullanıcılara internet aracılığıyla içerik sağlayan sanal platformlar (OTT) kategorisinin hem yerel içerik üretimi hem de küresel oyuncularla rekabet açısından stratejik bir alan olarak öne çıktığını görmekteyiz. Dijital odaklı genç nüfus avantajına sahip olan ülkemizin tüm eğlence ve medya pazarının 2029'a kadar yıldan yıla %9,35 gibi yüksek oranlarda büyüyerek 4,81 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu tablo, kategori bazında ciddi bir potansiyelin varlığını ortaya koyuyor." Türkiye OTT kategorisinde en hızlı büyüyen pazar olacak Raporda, Türkiye'de tüm eğlence ve medya pazarının 2029'a kadar yıldan yıla %9,35 büyüme oranı ile 4,81 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Medya sektörü ile ilgili verilere göre, Türkiye'de 2024 itibarıyla yayın TV reklamcılığı, toplam geleneksel TV gelirlerinin %82,4'ünü oluşturuyor. Bundaki en büyük payın ise %86 ile karasal yayın reklamcılığına ait olması bekleniyor. Karasal TV reklamcılığının, 2024-2029 arasında yıllık ortalama %3,8 oranında büyüyerek 216 milyon ABD dolarından 260 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Ücretli abonelikten elde edilen TV gelirlerinin ise yıllık ortalama %2,6 artarak 61 milyon ABD dolarına ulaşması öngörülüyor.