Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.779,93 %-2,34
        DOLAR 45,4139 %0,10
        EURO 53,3138 %0,02
        GRAM ALTIN 6.861,41 %-0,28
        FAİZ 42,06 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 126,26 %-0,08
        BITCOIN 81.191,00 %0,64
        GBP/TRY 61,5088 %0,06
        EUR/USD 1,1734 %-0,04
        BRENT 106,43 %-1,24
        ÇEYREK ALTIN 11.218,40 %-0,28
        Haberler Ekonomi Otomobil Küresel elektrikli araç satışlarında artış

        Küresel elektrikli araç satışlarında artış

        Dünyada elektrikli araç satışları nisanda yıllık bazda yüzde 6 artarak 1,6 milyon oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 07:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel elektrikli araç satışlarında artış

        Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, nisana ilişkin elektrikli araç satış verilerini yayımladı.

        Buna göre, geçen ay küresel çapta 1,6 milyon elektrikli araç satıldı. Bu miktar, yıllık bazda yüzde 6 büyümeye karşılık gelirken, aylık bazda yüzde 9 düştü.

        Avrupa, elektrikli araç satışlarındaki büyümede nisanda da itici güç olmaya devam etti. Marttaki rekor satışların ardından Avrupa'da geçen ayki elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 27 artışla 400 binin üzerinde gerçekleşti.

        Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatları Avrupa'da elektrikli araç satışlarındaki artışta etkili olmayı sürdürdü.

        REKLAM

        Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı Çin'de, satışlar nisanda yıllık bazda yüzde 8 gerileyerek 850 bin oldu. Bu düşüşün büyük bir kısmı, yılın başında getirilen ve bu modellerin cazibesini azaltan sübvansiyon düzenlemelerinden "orantısız şekilde" etkilenen küçük araç segmentinde görüldü.

        Yurt içi büyümenin yavaşlamasıyla, Çin'in elektrikli araç ihracatı hız kazandı. Çin yalnızca nisanda 400 binden fazla elektrikli araç ihraç etti. Bu yılın ilk 4 ayında ise Çin yaklaşık 1,4 milyon elektrikli araç ihracatına ulaştı. Böylece, Avrupa, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya gibi pazarlarda Çin menşeli elektrikli araçlarda önemli bir artış görüldü.

        Kuzey Amerika'daki elektrikli araç satışları nisanda yıllık bazda yüzde 28 düşüşle 120 bin seviyesinde gerçekleşti. ABD ve Kanada'da satışlar azalırken, Meksika pazarında büyüme kaydedildi.

        Dünyanın geri kalanındaki satışlar ise geçen ay yıllık bazda yüzde 110 artarak 240 bin oldu.

        Benchmark Mineral Intelligence Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, küresel elektrikli araç pazarında geçen ay satışların 1,6 milyon olduğunu belirterek, yıl başından bu yana ise satışların 5,6 milyona ulaştığını kaydetti.

        Bu rakamın 2025'in aynı dönemine göre hafif bir düşüşe işaret ettiğini dile getiren Lester, Avrupa ve diğer bölgelerdeki güçlü büyümenin Çin ve Kuzey Amerika'daki satışlarda devam eden yavaşlamanın etkisini dengelediğini ifade etti.

        ANA MOTOR AVRUPA

        Lester, Avrupa'da yıl başından bu yana satışların yüzde 26 arttığı ve nisanda 400 bin adedi aştığı bilgisini paylaşarak, kıtanın elektrikli araç satışlarındaki büyümesinin ana motoru olmaya devam ettiğini belirtti.

        Çin pazarında satışların yıl başından bu yana yüzde 17 düştüğünü aktaran Lester, "Çin pazarı baskı altında kalmaya devam ediyor. İhracat hızla artarken, özellikle küçük araç segmentlerinde iç talep, sübvansiyon değişikliklerinden etkilenmeyi sürdürüyor. Kuzey Amerika, yıl başından bu yana yüzde 25'lik satış düşüşüyle hala geride kalıyor, ancak Meksika, Çin'den yapılan ithalatın etkisiyle daha güçlü bir büyüme kaydetti. Genel olarak, bölgesel farklılıklar, ihracat artışı ve değişen rekabet dinamiklerinin küresel eğilimleri şekillendirdiği bir ortamda, pazar daha karmaşık bir aşamaya giriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nazar, 7 yıl sonra kavuştuğu annesi ve kız kardeşiyle yaşayacağı Almanya'daki evinde görüntülendi

        Bursa'da, babası 33 yaşındaki Umut K. tarafından kaçırıldıktan sonra 7 yıl tutulduğu harabe evden polisin operasyonuyla kurtarılan ve velayeti DNA testiyle annesi olduğu kesinleşen Almanya vatandaşı 30 yaşındaki Rebecca S.'ye verilen 8 yaşındaki Nazar S., Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'nin kararı i...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        Faiz borsaya alternatif oluyor mu?
        Faiz borsaya alternatif oluyor mu?
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölgede etkili olacak
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölgede etkili olacak
        Pekin'in yaptırım uyguladığı Rubio'nun Çin'e ilk ziyareti
        Pekin'in yaptırım uyguladığı Rubio'nun Çin'e ilk ziyareti
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Test sonuçları belli oldu
        Test sonuçları belli oldu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        Acı haber
        Acı haber
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Alevlerin arasında kaldılar
        Alevlerin arasında kaldılar
        "Savaşı sonlandırmak için yeterli istek ve niyet var"
        "Savaşı sonlandırmak için yeterli istek ve niyet var"
        Maskenin Ardı: Solo Il Gala!
        Maskenin Ardı: Solo Il Gala!