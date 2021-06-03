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Küresel gıda fiyatları 10 yılın zirvesine yükseldi

Dünya gıda fiyatları endeksi mayısta Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

Küresel gıda fiyatları 10 yılın zirvesine yükseldi
Reuters

Dünya gıda fiyatları, Mayıs ayında art arda 12. ayda da artış kaydederek Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Nisan ayındaki 121.3 seviyesinden Mayıs'ta 127.1'e
çıktı.

Nisan ayı gıda fiyatları endeksi daha önce 120.9 olarak açıklanmıştı. Gıda fiyatlar Mayıs ayında geçen yıla göre %39.7 yükseldi. Hububat fiyatları Mayıs ayında bir önceki aya göre %6 artarken, bitkisel yağ fiyatları %7.8 ile keskin artış kaydetti. Hasatın gecikmesi nedeniyle şeker endeksi %6.8 arttı. Et fiyatları ise Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinden artan ithalat nedeniyle %2.2 artış kaydetti.

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