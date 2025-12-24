Habertürk
        Küresel ısınmaya karşı 2 yılda 20 binden fazla tohum ekip, fidan dikti

        Küresel ısınmaya karşı 2 yılda 20 binden fazla tohum ekip, fidan dikti

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçilikle uğraşan 29 yaşındaki Emin Gökçen, küresel ısınma ve ormanların önemiyle ilgili izlediği videolar ve okuduğu kitaplardan etkilenerek, 2 yılda çoğunluğunu kendi imkanlarıyla aldığı 20 binden fazla tohum ekip, fidan dikti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 15:17 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:17
        Video ve kitaplardan etkilendi! Kendi imkanlarıyla 2 yılda yaptı
        Kızıltepe ilçesi kırsal Yüceli Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan Emin Gökçen, küresel ısınma ve ormanların önemiyle ilgili izlediği videolar ve okuduğu kitaplardan etkilenerek, 2 yıldır hiç ara vermeden 20 binden fazla tohum ekip, fidan dikti.

        Gökçen’in diktiği fidanlar arasında bölgenin iklimine uygun meşe palamudu, çam ve meyve ağaçları yer alıyor.

        ‘Geleceğe nefes’ mottosuyla hareket eden Emin Gökçen, gelecek nesillere doğa sevgisi ve daha yaşanabilir bir dünya bırakma arzusunda olduğunu ifade ederek, “2 senedir hiç ara vermeden fidan dikip, tohum ekiyorum. Bunun yanında var olan ağaçları da koruyorum, korumaya çalışıyorum. Hatta var olan ağaçları korumak ektiğimiz tohumlardan ve diktiğimiz fidanlardan çok daha önemlidir. Şimdiye kadar 20 binden fazla tohum ekip, fidan diktim. Ekmeye devam ediyorum. Deneme amaçlı birçok ağaç ektik, hangisi tutar hangisi tutmaz diye. Geçen sene ettiğimiz tohumlar ve diktiğim fidanlar yeterince yağmur yağmadığı için tutma oranı yüzde 15 ile yüzde 20 arasında oldu. Tutan fidanların bakımını yaparak yeni tohumlar ekmeye devam ediyorum” dedi.

        "AĞAÇLAR, DOĞA ÜZERİNDE BÜYÜK ETKİYE SAHİP"

        Fidan ve tohum ekilmesi konusunda çağrıda bulunan Gökçen, “Ben daha önce ağaçlarla ilgilenmiyordum, ağaçlarla haşır neşir değildim ve sonra izlediğim belgesellerden, okuduğum kitaplardan ve izlediğim videolardan etkilendim. Ağaçların iklim ve doğa üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu gördüm. Yağmurun yağmasından, bulutların oluşmasından tutun oksijene, biyoçeşitliliğin artırılmasına kadar birçok konuda ağaçlar oldukça önem taşıyor. Bundan dolayı dağlarımızın ağaçsız olması, gitgide yağışsız mevsimlerin oluşması; çölleşmeye gittiğini gösteriyor. Ben de bu açıdan elimden geldiğince ağaçlandırmayı insanlara sevindirmek için çaba gösteriyorum” diye konuştu.

        "DÜNYAYA BIRAKILACAK EN GÜZEL MİRAS"

        Olumlu tepkiler aldığını belirten Emin Gökçen, “Bize yardımcı olan insanlar çıktı, bizimle birlikte tohum ekenler oldu. Bu açıdan çok mutluyum. Fidan dikmek, dünyaya bırakılacak en güzel mirastır. Ağaçlar iklim üzerinde büyük bir etkiye sahip. Ağaç ekmek, doğayı korumak biyoçeşitliliği artırmak dünyamız, doğamız ve yurdumuz için büyük bir önem taşıyor. Lütfen elinizden geldiğince ağaç dikin, tohum ekin ve özellikle de var olan ağaçları koruyun. Gerek yurdumuz gerek toprağımız yeşil bir alan olsun ve ormanlarımız oluşsun” ifadelerini kullandı.

