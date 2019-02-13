Uluslararası Enerji Ajansının aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi günlük 930 bin varil azalarak 30 milyon 830 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 570 bin varil oldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi günlük 36 milyon 400 bin varil olarak gerçekleşti.

Ocakta OPEC içinde günlük bazda en fazla üretim artışı Gabon'da oldu. Gabon'da günlük üretim 30 bin varil artışla 210 bin varile çıktı.

Rapora göre, geçen ay OPEC içinde en fazla üretim düşüşü Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Libya 'da yaşandı. Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimi 400 bin varil azalarak 10 milyon 240 bin varile geriledi.

Ocakta Birleşik Arap Emirlikleri'nin günlük üretimi 180 bin varil azalışla 3 milyon 70 bin varile, Libya'da ise 100 bin varil düşüşle 890 bin varile indi.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise 480 bin varil azalarak, toplamda günlük 63 milyon 350 bin varil oldu.

Böylece, küresel petrol arzı ocakta geçen yılın aralık ayına göre günlük 1 milyon 400 bin varil azalışla yaklaşık 99 milyon 700 bin varile geriledi.

2019'DA TALEP ARTACAK

Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük ortalama 1 milyon 400 bin varil artışla 100 milyon 600 bin varile yükseleceği öngörülüyor.

Bu yıl petrol talebinde 35 milyon 500 bin varille Asya Pasifik bölgesi başı çekerken, bu bölgeyi 32 milyon 300 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon 200 bin varille Avrupa kıtası izleyecek.



