Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı

ABD'de dün yapılan 60. başkanlık seçimlerinin sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Seçim sonuçlarına göre ABD'nin ekonomi politikalarda değişiklik olması beklenirken, bu durumun varlık fiyatlarını da etkileyeceği öngörülüyor.

Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde başta Çin mallarına olmak üzere yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken; Harris ise orta sınıf Amerikalılar için maliyetler ile vergilerin azaltılması gibi genel olarak Joe Biden yönetiminin devamı niteliği taşıyan politikalar izlemeyi planlıyor.

İlk sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ın seçimi önde götürürken, sonuçlarının belirginleşmeye başlamasıyla birlikte kripto para birimlerinde önemli bir yükseliş gözlemlendi.

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Buna göre, Bitcoin'in fiyatı 75 bin doları aşarak rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda bir önceki kapanışa göre yüzde 7,2 yükselişle 74 bin 400 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi söz konusu sonuçların ardından yüzde 1,1 artışla 104,7 seviyesine, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan yükselişle temmuz başından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,44'e çıktı.