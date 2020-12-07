Küresel piyasalar ABD - Çin gerilimiyle geriledi

Reuters

Asya borsaları, ABD'nin bazı Çin yetkililerine yeni yaptırımlar getirmeye hazırlandığı haberinin jeopolitik gerilime dikkat çekmesiyle rekor yüksek seviyelerden geriledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dört günlük kazanımının ardından yüzde 0.3 düştü.

Yıl başından bu zamana kadar hala yüzde 16 artıda olan endeks 2017'de yüzde 33 yükselmesinden beri en iyi performansı gösterdi.

Çin lokomotif endeksi yüzde 0.8 gerilerken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1.8 düştü.

Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.4 düşerken, Avustralya hisseleri yüzde 0.4 yükseldi.

S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.2 geriledi.

Piyasalardaki satıcılı seyir, ABD'nin en az 12 Çinli yetkiliye yaptırım getirmeye hazırlandığı haberinin ardından başladı.

Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı habere göre Hong Kong'da seçimle gelen muhalefet vekillerinin yetkilerinin elinden alınmasında Beijing'in rolü olduğunu iddia eden ABD, Çinli yetkililere yaptırım getirmeye hazırlanıyor.